Користувачі програми "Годинник" тепер можуть записувати різні звуки, такі як, наприклад, нявкання своєї кішки або голос когось із близьких, щоб надалі задіяти такі незвичайні сигнали на будильнику або таймері.
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Згадане нововведення стає доступним у додатку "Годинник" версії 7.3, але на даному етапі воно з'явилося тільки у фірмових смартфонах Google Pixel.
"Годинник" отримав нову функцію / Фото XDA-Developers
Невідомо, чи планує Google поширювати нову функцію на інші пристрої під управлінням Android від інших виробників. Офіційні представники компанії поки ніяк не коментують це питання.
Як встановити власну мелодію або звук, як сигнал для будильника
Користувачі й раніше могли використовувати власні аудіозаписи як сигнал будильника. Для цього необхідно було спочатку скопіювати файли за допомогою файлового менеджера, а потім додати їх через меню налаштувань звуку і встановити як сигнал будильника. Можливість запису звуку прямо в додатку "Годинник" значно спростить цей процес.
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Більше нових функцій Android
Раніше Google анонсувала низку нових функцій операційної системи Android. Вже скоро у смартфонах мають з'явитися такі можливості:
- Новий режим читання на Android дозволить змінювати налаштування шрифту, розміру та кольору літер, а також перетворювати текст на мовлення та керувати швидкістю відтворення.
- Новий віджет YouTube дозволить отримати доступ до стрічки, підписок, обраних відео та іншого контенту прямо з головного екрана.
- Google Фото отримає нові варіанти оформлення святкових фотографій студії Yao Cheng Design.
- У клавіатури Gboard з'явиться можливість поєднувати більше смайликів у стікери.
- Програма Google TV дозволить транслювати контент прямо на телевізор одним дотиком.
- Крім того, смартфон можна буде використовувати як пульт дистанційного керування для телевізора.
- Сумісні цифрові ключі для автомобілів можна буде передавати між смартфонами Pixel та iPhone через програму цифрового гаманця.
- У Wear OS будуть додані елементи для доступу до програм Контакти, Google Карти та Погода.