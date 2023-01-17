Користувачі програми "Годинник" тепер можуть записувати різні звуки, такі як, наприклад, нявкання своєї кішки або голос когось із близьких, щоб надалі задіяти такі незвичайні сигнали на будильнику або таймері.

Читайте на сайті Обережно: App Store і Google Play заполонили сумнівні додатки, що маскуються під ChatGPT

Згадане нововведення стає доступним у додатку "Годинник" версії 7.3, але на даному етапі воно з'явилося тільки у фірмових смартфонах Google Pixel.



"Годинник" отримав нову функцію / Фото XDA-Developers

Невідомо, чи планує Google поширювати нову функцію на інші пристрої під управлінням Android від інших виробників. Офіційні представники компанії поки ніяк не коментують це питання.

Як встановити власну мелодію або звук, як сигнал для будильника

Користувачі й раніше могли використовувати власні аудіозаписи як сигнал будильника. Для цього необхідно було спочатку скопіювати файли за допомогою файлового менеджера, а потім додати їх через меню налаштувань звуку і встановити як сигнал будильника. Можливість запису звуку прямо в додатку "Годинник" значно спростить цей процес.

Цікаво Майже 50 моделей смартфонів більше не зможуть працювати з WhatsApp цього тижня

Більше нових функцій Android

Раніше Google анонсувала низку нових функцій операційної системи Android. Вже скоро у смартфонах мають з'явитися такі можливості: