Чим шкідливі програми, які прикидаються ChatGPT

За додаткову плату застосунки пропонують користувачам "розширені можливості" і додаткові запити до чат-бота. Важливо пам'ятати, що доступ до ChatGPT безкоштовний, а компанія OpenAI, яка розробила бота, офіційних додатків не випускала.

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У чарти в низці країн потрапив, наприклад, застосунок під назвою ChatGPT Chat GPT AI AI With GPT-3 – його встановлюють безплатно, але він пропонує підписку за ціною 7,99 долара на тиждень або 49,99 долара на місяць за необмежену кількість запитів до бота.

У реальності ж, зазначають автори оглядів застосунку, підписка не дає жодних переваг. У того ж розробника вже був схожий застосунок із понад 100 тисячами завантажень, але зараз його видалено.

Для чого випускають такі програми

Сенс усієї цієї сумнівної діяльності в тому, щоб випустити практично будь-який застосунок, у назві якого згадується ChatGPT, щоб він якнайвище піднявся в результатах пошуку – дехто навіть випускає кілька застосунків, сподіваючись, що хоча б один із них набере досить високе число завантажень.

Крім того, розробники сподіваються, що не надто обачні користувачі поведуться на обіцяні переваги та оформлять підписку, а це вже непогані гроші в доволі короткий термін, навіть, якщо власники магазинів помітять та видалять програми.

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Аналогічним чином раніше App Store і Google Play наповнювали підробки колись популярних Wordle і Flappy Bird. І поки незрозуміло, чи збираються Apple і Google щось робити з напливом сумнівних застосунків, що паразитують на популярності ChatGPT.