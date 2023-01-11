Чем вредны прикидывающиеся программы ChatGPT

За дополнительную плату приложения предлагают пользователям "расширенные возможности" и дополнительные запросы в чат-бот. Важно помнить, что доступ к ChatGPT бесплатный, а компания OpenAI, разработавшая бота, официальных приложений не выпускала.

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В чарты в ряде стран попало, например, приложение под названием ChatGPT Chat GPT AI AI с GPT-3 – его устанавливают бесплатно, но он предлагает подписку по цене 7,99 доллара в неделю или 49,99 доллара в месяц за неограниченное количество запросов к боту.

В действительности же, отмечают авторы обзоров приложения, подписка не дает никаких преимуществ. У того же разработчика уже было похожее приложение с более чем 100 тысячами загрузок, но сейчас он удален.

Зачем выпускают такие программы

Смысл всей этой сомнительной деятельности в том, чтобы выпустить практически любое приложение, в названии которого упоминается ChatGPT, чтобы он как можно выше поднялся в результатах поиска – некоторые даже выпускают несколько приложений, надеясь, что хотя бы один из них наберет достаточно высокое число загрузок.

Кроме того, разработчики надеются, что не слишком осмотрительные пользователи поведут на обещанные преимущества и оформят подписку, а это уже неплохие деньги в довольно короткие сроки, даже если владельцы магазинов заметят и удалят программы.

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Аналогичным образом ранее App Store и Google Play наполняли подделки некогда популярных Wordle и Flappy Bird. И пока неясно, собираются ли Apple и Google что-либо делать с наплывом сомнительных приложений, паразитирующих на популярности ChatGPT.