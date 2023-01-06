Это вызвало дискуссию о роли текста, созданного искусственным интеллектом, в академических кругах. Поскольку инструменты искусственного интеллекта все еще можно использовать для редактирования и отшлифовки работ (но не полного создания алгоритмом), возникает вопрос: где провести границу между редактированием и написанием?

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ChatGPT приводит шума в научных кругах

ChatGPT – это крайне умная нейросеть с продвинутой языковой моделью, которую разрабатывает OpenAI совместно с Microsoft.

Ключевая особенность ее в том, что она умеет генерировать разборчивые ответы на любой вопрос, писать эссе, сценарии к фильмам, решать математические задачи и тому подобное.

и тому подобное. Алгоритм также хорошо разбирается в программировании и может найти ошибку в коде или даже написать его с нуля.

Это открывает широкие возможности для мошенничества: ученики и студенты могут использовать ИИ для написания сочинений и научных работ вместо того, чтобы лично провести исследование и написать текст.

Статьи, включающие текст, сгенерированный из крупномасштабной языковой модели (LLM), как ChatGPT, запрещены, если только созданный текст не представлен как часть экспериментального анализа статьи,

– объявила Международная конференция по машинному обучению (ICML).

По мнению ICML, появление общедоступных языковых моделей ИИ, таких как ChatGPT, представляет собой "увлекательную" разработку, которая, однако, сопровождается "непредсказуемыми" последствиями. Первый вопрос, возникающий в этом случае: кому принадлежит результат работы таких систем? Они учатся на публичных данных, обычно собираемых без согласия, и иногда выдают результат дословно. Кроме того, неясно, следует ли считать текст и изображения, созданные ИИ, "новыми или просто производными от существующих работ". Непонятно и кому приписывать авторство – машине или человеку, который ее контролирует.

ICML заявляет, что запрет на сгенерированный ИИ текст будет пересмотрен в следующем году.

Школы Нью-Йорка также запрещают доступ к ChatGPT

Городской департамент образования заблокировал доступ в чат-бот с искусственным интеллектом на своих устройствах и в сетях. Запрет связан с потенциальным "негативным влиянием на обучение учащихся, а также беспокойство относительно безопасности и точности контента".

Хотя инструмент может предоставлять быстрые и простые ответы на вопросы, он не формирует навыков критического мышления и решения проблем, важных для успеха в учебе и жизни,

– говорит спикера Дженна Лайл.

Однако все это никак не помешает учащимся воспользоваться нейросетью на личных компьютерах, поэтому системе образования придется адаптироваться к появлению этой технологии. Она фактически делает невозможным проверку умения учащихся писать эссе дома.