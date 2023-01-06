Це викликало дискусію про роль тексту, створеного штучним інтелектом, в академічних колах. Оскільки інструменти штучного інтелекту все ще можна використовувати для "редагування" та "відшліфовування" робіт (але не повного створення алгоритмом), виникає питання: де провести межу між редагуванням і написанням?

Цікаво Microsoft поєднає свою пошукову систему Bing з нейромережею ChatGPT, щоб конкурувати з Google

ChatGPT наводить шуму в наукових колах

ChatGPT – це вельми розумна нейромережа з просунутою мовною моделлю, яку розробляє OpenAI спільно з Microsoft.

Ключова особливість її в тому, що вона вміє генерувати розбірливі відповіді на будь-яке питання, писати есе, сценарії до фільмів, розв'язувати математичні завдання тощо.

тощо. Алгоритм також добре розуміється на програмуванні та може знайти помилку в коді або навіть написати його з нуля.

Це відкриває широкі можливості для шахраювання: учні та студенти можуть скористатися ШІ для написання творів та наукових робіт замість того, щоб особисто провести дослідження й написати текст.

Статті, що включають текст, згенерований з великомасштабної мовної моделі (LLM), такої як ChatGPT, заборонені, якщо тільки створений текст не представлений як частина експериментального аналізу статті,

– оголосила Міжнародна конференція з машинного навчання (ICML).

На думку ICML, поява загальнодоступних мовних моделей ШІ, таких як ChatGPT, являє собою "захопливу" розробку, яка, однак, супроводжується "непередбачуваними" наслідками. Перше питання, що виникає в цьому випадку: кому належить результат роботи таких систем? Вони навчаються на публічних даних, які зазвичай збираються без згоди, й іноді видають результат дослівно. Крім того, неясно, чи слід вважати текст і зображення, створені ШІ, "новими або просто похідними від існуючих робіт". Незрозуміло й кому приписувати авторство – машині, чи людині, яка її контролює.

ICML заявляє, що її заборона на згенерований ШІ текст буде переглянута в наступному році.

Школи Нью-Йорка також забороняють доступ до ChatGPT

Міський департамент освіти заблокував доступ до чат-бота зі штучним інтелектом на своїх пристроях і в мережах. Заборона пов'язана з потенційним "негативним впливом на навчання учнів, а також занепокоєнням щодо безпеки та точності контенту".

Хоча інструмент може надавати швидкі та прості відповіді на запитання, він не формує навичок критичного мислення та розв'язання проблем, які є важливими для успіху в навчанні та житті,

– каже речниця Дженна Лайл.

Однак усе це ніяк не перешкодить учням скористатися допомогою нейромережі на особистих комп'ютерах, тому системі освіти доведеться адаптуватися до появи цієї технології. Вона фактично унеможливлює перевірку вміння учнів писати есе вдома.