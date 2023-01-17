По словам Войцеховского, у трекера есть кодовое имя Grogu (имя персонажа из сериала "Мандалорец"), а также альтернативные названия GR10 и Groguaudio, и сейчас разрабатывается командой Google Nest.

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Это не означает, что он будет выпущен как продукт под брендом Nest, но Войцеховский предполагает, что трекер может быть выпущен в нескольких цветовых вариантах и содержать встроенный динамик, который поможет пользователям определить местонахождение пропавшего устройства с помощью звука, подобно тому как это делает Apple AirTag.

Ожидаемый функционал трекера

Войцеховский утверждает, что трекеры Grogu могут поддерживать Bluetooth LE и сверхширокополосную связь (UWB). Флагманские мобильные устройства Google Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro поддерживают UWB-соединение, но его применение пока ограничивается такими функциями как Nearby Share.

UWB предлагает гораздо большую точность, чем Bluetooth, для поиска потерянных предметов, обеспечивая возможность показывать как оценку расстояния, так и направление к метке. Войцеховский утверждает, что "хотя трекер Google, скорее всего, имеет UWB, это не требование для "Сети поиска", над которой они работают – BLE достаточно".

I have recently found references that show that Google's working on support for locator tags in Fast Pair - see the linked thread for more info. https://t.co/8tvlWaHQpv



Now it turns out Google's working on a first party tracker too! — Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) January 16, 2023

По оценкам Войцеховского, Google может анонсировать продукт во время конференции разработчиков Google I/O в мае 2023 года, а трекеры могут быть выпущены вместе с новыми устройствами Pixel во время мероприятия Google осенью.