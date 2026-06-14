Чому користувачі масово відмовляються від Google Home: 5 причин, які називають найчастіше

Розумні колонки Google колись вважалися одним із найзручніших способів керування "розумним" будинком. Проте останні зміни в екосистемі компанії змушують дедалі більше користувачів переглядати своє ставлення до цих пристроїв.

Популярність розумних колонок багато років будувалася на простій ідеї: користувач може керувати домашніми пристроями за допомогою голосу без складних налаштувань. Однак останнім часом власники Google Home дедалі частіше скаржаться на проблеми, які впливають на повсякденне використання системи. Про це пише BGR.

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Чому власники Google Home почали шукати альтернативи?

Однією з головних причин невдоволення став перехід від Google Assistant до нового штучного інтелекту Gemini. На папері це виглядає як технологічний прогрес, але на практиці багато користувачів повідомляють, що новий асистент іноді гірше справляється навіть із базовими командами на кшталт встановлення будильника чи виконання простих голосових запитів.

Крім того, частина функцій Gemini стала доступною лише в межах платних підписок. Наприклад, розширені можливості спілкування з асистентом, інструменти автоматизації та детальні описи відео з камер безпеки перенесено до преміального тарифу. Для багатьох користувачів це стало неприємною зміною, особливо враховуючи, що вони вже придбали обладнання Google раніше.

Відсутність нових пристроїв і застаріле обладнання

Ще однією проблемою стала відсутність оновлень лінійки колонок. Останні великі апаратні новинки компанії в сегменті розумних динаміків з'явилися кілька років тому. За цей час конкуренти активно розширювали асортимент і вдосконалювали свої продукти.

Ситуацію ускладнює те, що старі моделі Google Nest Mini та Nest Hub не завжди повністю сумісні з новими можливостями Gemini. У деяких випадках функції працюють нестабільно або взагалі недоступні.

Через це частина користувачів вважає, що компанія фактично підштовхує їх до купівлі нового обладнання, не пропонуючи зрозумілого шляху модернізації вже наявних пристроїв.

Конкуренти пропонують значно кращий звук

Коли розумні колонки лише з'являлися на ринку, якість звучання була другорядним фактором. Сьогодні ситуація змінилася: користувачі очікують, що такий пристрій одночасно буде і голосовим помічником, і повноцінною аудіосистемою.

На думку багатьох власників Google Home, компанія надто довго не приділяла уваги розвитку цього напрямку. У результаті пристрої конкурентів часто пропонують якісніший звук, глибші низькі частоти та чистіше відтворення музики.

Особливо помітною стала конкуренція з боку екосистем на базі Alexa та продукції компанії Sonos, які роблять акцент саме на якості аудіо.

Як зміни в програмному забезпеченні вплинули на користувачів?

Невдоволення викликали й рішення Google щодо підтримки сторонніх сервісів. Ще у 2023 році компанія припинила підтримку платформи Conversational Actions Framework, яка використовувалася для голосових застосунків сторонніх розробників.

Після цього перестали працювати сотні інтерактивних програм, голосових ігор та сервісів, що використовували команду Talk To. Для багатьох сімей такі функції були важливою частиною повсякденного використання колонок.

Також користувачі повідомляли про припинення роботи окремих інтеграцій для керування розумним будинком. У деяких випадках це призводило до того, що раніше доступні можливості просто зникали після чергового оновлення.

Постійні збої та помилки в роботі

Окремим джерелом роздратування стали численні програмні помилки. Власники Google Home скаржаться, що голосові команди іноді виконуються не на тому пристрої, якому були адресовані.

Наприклад, команда може бути почута однією колонкою, а відповідь на неї пролунає в іншій кімнаті. Також користувачі повідомляють про випадки, коли музика продовжує відтворюватися навіть після команди зупинити програвання.

Іноді система неправильно інтерпретує запити. Команда вимкнути телевізор може бути сприйнята як прохання змінити температуру термостата. В інших випадках пристрій підтверджує отримання команди, але взагалі не виконує жодних дій.

Опитування, проведене виданням Android Authority серед користувачів екосистеми Google Home, показало, що частина власників просто змирилася з такими проблемами. Водночас багато хто продовжує використовувати систему лише тому, що вже інвестував значні кошти в екосистему.

Питання конфіденційності виходить на перший план

Для частини користувачів вирішальним фактором стали не помилки чи якість звуку, а питання приватності.

Перехід до моделей штучного інтелекту на кшталт Gemini означає активніше використання даних для обробки запитів та вдосконалення сервісів. Це викликає занепокоєння серед людей, які не хочуть, щоб інформація з їхнього дому постійно передавалася на віддалені сервери.

На цьому тлі популярності набувають альтернативні рішення, зокрема платформа Home Assistant, яка дозволяє виконувати значну частину операцій локально без постійного обміну даними з хмарними сервісами.

У результаті дедалі більше користувачів або переходять на інші екосистеми розумного будинку, або взагалі відмовляються від постійно підключених голосових пристроїв.