Як працює Google

Коли ви вводите URL-адресу або пошуковий запит, ваш браузер ініціює складний каскад процесів. Першим кроком є звернення до DNS (Domain Name System) – своєрідної телефонної книги інтернету. Оскільки комп'ютери спілкуються за допомогою IP-адрес, система має перекласти зрозуміле людині доменне ім'я у цифровий код. Якщо адреси немає в локальному кеші вашого пристрою, запит проходить через ланцюжок серверів аж до кореневих DNS-вузлів, поки не знайде шлях до потрібного сервера, пише 24 Канал.

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Далі починається етап встановлення зв'язку. Використовуючи протокол TCP/IP, пристрої домовляються про передачу даних. Якщо сайт використовує захищене з'єднання HTTPS, відбувається так зване TLS-рукостискання.

На цьому етапі клієнт і сервер обмінюються ключами шифрування та перевіряють сертифікати безпеки, щоб сторонні спостерігачі не могли перехопити вашу особисту інформацію. Лише після цього браузер надсилає HTTP-запит, на який сервер відповідає кодом HTML, стилями CSS та скриптами JavaScript, формуючи візуальну сторінку.

Величезна бібліотека інтернету та роль індексації

Важливо розуміти: коли ви натискаєте кнопку "Пошук", Google не шукає інформацію по всьому інтернету в реальному часі. Це було б надто повільно. Натомість система звертається до свого "індексу" – гігантської бази даних, де зберігаються копії мільярдів сторінок. Процес наповнення цієї бібліотеки складається з трьох стадій: виявлення, сканування та безпосередньо індексації.

Спеціальні програми – пошукові роботи або Googlebot – постійно мандрують мережею, переходячи за посиланнями. Вони завантажують контент сторінок і аналізують його структуру. На цьому етапі Google намагається зрозуміти, про що саме цей сайт: чи це рецепт борщу, чи наукова стаття про квантову фізику. Якщо сторінка відповідає критеріям якості та не є дублікатом, вона потрапляє до індексу.

Мозок системи: BERT та MUM

Еволюція пошуку пройшла шлях від простого порівняння ключових слів до глибокого розуміння природної мови. У 2019 році Google впровадив алгоритм BERT, який навчив систему враховувати контекст. Наприклад, у запиті "віза з Бразилії до США" слово "до" є критичним, і BERT дозволяє пошуку не плутати напрямок подорожі.

У 2021 році з'явився ще потужніший алгоритм – MUM (Multitask Unified Model). Він у 1000 разів сильніший за свого попередника і має мультимодальні здібності: розуміє не лише текст 75 мовами одночасно, а й аналізує зображення та відео. MUM здатний відповідати на складні запитання, які раніше потребували б кількох окремих пошуків. Наприклад, порівняти умови сходження на Говерлу та гору Фудзі, враховуючи ваш попередній досвід.

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Залізна архітектура та виклики 2026 року

Щоб обробляти тисячі запитів щосекунди, Google використовує інфраструктуру, порівнянну за масштабами з найбільшими суперкомп'ютерами світу. За даними дослідження IEEE Micro, система базується на кластерах із понад 15 000 звичайних персональних комп'ютерів, об'єднаних спеціальним програмним забезпеченням.

Така архітектура дозволяє паралельно виконувати запити на різних процесорах, що забезпечує неймовірну швидкість видачі. Цікаво, що один пошуковий запит у середньому споживає десятки мільярдів циклів процесора та зчитує сотні мегабайтів даних.

Станом на 2026 рік Google став ще складнішим. Тепер він використовує "Режим ШІ" (AI Mode), який генерує прямі відповіді, синтезуючи інформацію з різних джерел. На ранжування сайтів сьогодні критично впливають показники Core Web Vitals, які вимірюють швидкість завантаження найбільшого елемента (LCP), затримку після першої взаємодії (FID) та візуальну стабільність сторінки (CLS).

Якщо сайт "стрибає" під час завантаження або довго не реагує на клік, алгоритми знижують його позиції. Компанія також веде запеклу боротьбу зі спамом, щодня відфільтровуючи близько 40 мільярдів шкідливих сторінок.