Google Maps стає незамінним для водіїв: їздити тепер стане спокійніше

Google щойно випустив одне з найочікуваніших оновлень для своїх Карт на Android Auto. Якщо ви колись користувалися сервісом Waze, іншою автомобільною фішкою компанії, то можете забути про цей додаток, адже тепер все зібрано в одному зручному місці.

Що нового

Якщо ви використовували Waze у своєму автомобілі, то знаєте, що його головною функцією є система повідомлень про інциденти. Користувачі можуть позначати небезпеки на дорозі, включаючи аварії, лежачих поліцейських і дорожні роботи, щоб попередити інших і зробити кожен маршрут більш передбачуваним.

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Хоча Google Maps пропонує схожі можливості вже кілька років, досі повідомлення про інциденти були доступні лише на мобільних пристроях .

. На початку цього місяця система повідомлень про небезпеку з'явилася в CarPlay.

А тепер і користувачі Android Auto отримують змогу випробувати повноцінну функціональність послуги у Картах Google.

Водії зможуть повідомляти про небезпеку на дорогах починаючи з Індії, де вже почалося тестування. Згодом функція пошириться по всьому світу, але Google не називає точних термінів.

Google Maps та Waze наразі є найпопулярнішими навігаційними програмами на Android Auto, а остання пропонує підтримку повідомлень про дорожні пригоди ще з першої версії, доступної в автомобілі. Ця функція довгий час була основною причиною, чому користувачі обирали Waze, а не Google Maps, тому Google, випустивши це оновлення, може зробити Waze неактуальним.

Інтерфейс Android Auto з Google Maps / Фото AutoEvolution

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Чутки про те, що Google може об'єднати Google Maps і Waze, ходили в мережі роками, але пошуковий гігант ніколи публічно не коментував цей сценарій. Нещодавно Waze отримав велике оновлення на всіх підтримуваних платформах, завдяки чому з'явилися попередження про лежачих поліцейських і сповіщення про дороги, що об'єднуються. Waze також включає покращену навігацію на кільцевих перехрестях та попередження про різкі повороти і зниження швидкості. Імовірно, все це тепер слід очікувати й у Google Maps на Android Auto та інших платформах.