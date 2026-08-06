Google Maps навчився замовляти їжу та бронювати готелі через чат зі штучним інтелектом

Google продовжує розширювати можливості свого чат-бота Ask Maps. Тепер він не лише відповідає на запитання про місця, а й допомагає виконувати повсякденні справи, використовуючи штучний інтелект і дані інших сервісів компанії.

Google представила масштабне оновлення Ask Maps – вбудованого чат-бота на основі штучного інтелекту, який працює всередині Google Maps. Якщо під час анонсу навесні 2026 року сервіс був орієнтований переважно на пошук інформації про місця, то тепер він отримав агентні можливості, які дозволяють виконувати реальні дії безпосередньо під час спілкування. Про це пише Engadget.

Що нового з'явилося в Ask Maps?

Серед головних нововведень – можливість замовляти їжу, підбирати та бронювати готелі, знаходити концерти й інші заходи, отримувати персоналізовані рекомендації завдяки інтеграції з іншими сервісами Google, а також повідомляти про зміни в роботі закладів через звичайний діалог із чат-ботом.

Під час демонстрації старша директорка з розвитку продукту Google Maps Аманда Лайхт-Мур показала, як можна попросити чат-бот знайти, наприклад, авокадо-тост і каву з вівсяним молоком неподалік від дому. Після того як Ask Maps запропонував кілька відповідних закладів, користувач зміг одразу розпочати оформлення замовлення.

Для роботи цієї функції Google співпрацює з платформами Toast, Square та Uber Eats. На старті оновлення підтримуватимуться Toast і Square, тоді як інтеграцію з Uber Eats компанія обіцяє додати пізніше.

"Уперше користувачі зможуть замовляти їжу в Ask Maps у форматі звичайної розмови. Ми й надалі вдосконалюватимемо цей процес, паралельно розробляючи разом із партнерами Universal Commerce Protocol для сфери харчування", – заявила Аманда Лайхт-Мур.

Вона мала на увазі Universal Commerce Protocol – платформу для агентної комерції, яку Google анонсувала під час конференції Google I/O 2026.

Чат-бот допоможе знайти готель і квитки на події

Оновлення також розширює туристичні можливості Ask Maps.

Тепер користувач може описати свої вимоги до майбутнього проживання, вказавши бюджет, бажаний розмір номера, розташування або близькість до туристичних пам'яток. Після цього чат-бот підбере відповідні варіанти, перевірить ціни та наявність номерів у режимі реального часу.

Безпосереднє бронювання відбуватиметься вже на сайтах партнерів Google. Подібним чином працює і пошук розважальних заходів. Ask Maps здатний знайти концерти, комедійні шоу та інші події поблизу користувача з урахуванням актуальної інформації.

Ask Maps отримав доступ до Gmail

Ще одним важливим нововведенням стала інтеграція технології Personal Intelligence, яку Google вперше представила на початку 2026 року в Gemini.

Після активації функції Ask Maps може взаємодіяти з іншими сервісами Google, щоб персоналізувати свої відповіді.

Наприклад, якщо користувач планує подорож і просить порекомендувати ресторани поруч із місцем проживання, чат-бот може перевірити Gmail, знайти підтвердження бронювання готелю й уже на основі цієї інформації сформувати добірку закладів.

На першому етапі підтримується інтеграція з Gmail. Згодом Google планує додати й інші сервіси, зокрема Google Calendar. Крім цього, якщо користувач увімкне функцію History у Google Maps, Ask Maps запам'ятовуватиме попередні діалоги. Завдяки цьому можна буде повертатися до старих розмов і продовжувати їх без необхідності починати все заново.

Директор із розвитку продуктів Google Maps Маз Хорасані наголосив, що персоналізація залишається повністю добровільною.

"Найважливіше, що варто підкреслити: користувач завжди контролює Personal Intelligence. Підключення Ask Maps до Gmail за замовчуванням вимкнене, і лише ви вирішуєте, чи активувати його", – пояснив він.

Google також покращила роботу Ask Maps для тих, хто регулярно користується громадським транспортом.

У чаті тепер можуть відображатися інтерактивні інформаційні віджети з актуальними даними про транспорт. Наприклад, користувачі отримуватимуть інформацію про час очікування, затримки або інші зміни руху поромів, автобусів чи іншого транспорту безпосередньо під час спілкування з чат-ботом.

Оновлення торкнулося й спільноти Local Guides.

Тепер користувачі можуть повідомляти про зміни у роботі закладів через Ask Maps. Наприклад, достатньо сфотографувати новий графік роботи магазину. Чат-бот проаналізує зображення, запропонує підтвердити знайдені зміни, після чого сформує заявку на оновлення інформації. Як і раніше, Google перевірятиме всі такі повідомлення перед внесенням змін до карт.

Одночасно Google розширила географію роботи Ask Maps. Відтепер сервіс став доступним в Австралії, Бразилії, Канаді, Індонезії, Японії та Мексиці, а також ще приблизно у 150 країнах і територіях, де з чат-ботом можна спілкуватися англійською мовою.

Функції Personal Intelligence та інтерактивні віджети громадського транспорту починають розгортатися в усіх регіонах, де вже працює Ask Maps. Водночас можливості замовлення їжі, пошуку та бронювання готелів, пошуку подій і надсилання змін через чат-бот поки що запускаються лише у США. Google зазначає, що згодом вони з'являться й в інших країнах.