Google представила масштабное обновление Ask Maps – встроенного чат-бота на основе искусственного интеллекта, работающего в Google Maps. Если во время анонса весной 2026 года сервис был ориентирован преимущественно на поиск информации о местах, то теперь он получил агентские возможности, которые позволяют выполнять реальные действия непосредственно во время общения. Об этом пишет Engadget.

Что нового появилось в Ask Maps?

Среди главных нововведений – возможность заказывать еду, подбирать и проводить бронирование отелей, находить концерты и другие мероприятия, получать персонализированные рекомендации благодаря интеграции с другими сервисами Google, а также сообщать об изменениях в работе заведений через обычный диалог с чат-ботом.

Во время демонстрации старший директор по развитию продукта Google Maps Аманда Лайхт-Мур показала, как можно попросить чат-бота найти, например, авокадо-тост и кофе с овсяным молоком неподалеку от дома. После того как Ask Maps предложил несколько подходящих заведений, пользователь смог сразу же приступить к оформлению заказа.

Для работы этой функции Google сотрудничает с платформами Toast, Square и Uber Eats. На старте обновления будут поддерживаться Toast и Square, а интеграцию с Uber Eats компания обещает добавить позже.

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"Впервые пользователи смогут заказывать еду в Ask Maps в формате обычного разговора. Мы будем и дальше совершенствовать этот процесс, параллельно разрабатывая вместе с партнерами Universal Commerce Protocol для сферы питания", – заявила Аманда Лайхт-Мур.

Она имела в виду Universal Commerce Protocol – платформу для агентской коммерции, которую Google анонсировала во время конференции Google I/O 2026.

Чат-бот поможет найти отель и билеты на мероприятия

Обновление также расширяет туристические возможности Ask Maps.

Теперь пользователь может описать свои требования к будущему проживанию, указав бюджет, желаемый размер номера, расположение или близость к туристическим достопримечательностям. После этого чат-бот подберет подходящие варианты, проверит цены и наличие номеров в режиме реального времени.

Непосредственное бронирование будет происходить уже на сайтах партнеров Google. Аналогичным образом работает и поиск развлекательных мероприятий. Ask Maps способен находить концерты, комедийные шоу и другие события поблизости от пользователя с учетом актуальной информации.

Ask Maps получил доступ к Gmail

Еще одним важным нововведением стала интеграция технологии Personal Intelligence, которую Google впервые представила в начале 2026 года в Gemini.

После активации функции Ask Maps может взаимодействовать с другими сервисами Google, чтобы персонализировать свои ответы.

Например, если пользователь планирует поездку и просит порекомендовать рестораны рядом с местом проживания, чат-бот может проверить Gmail, найти подтверждение бронирования отеля и уже на основе этой информации сформировать подборку заведений.

На первом этапе поддерживается интеграция с Gmail. Впоследствии Google планирует добавить и другие сервисы, в частности Google Calendar. Кроме того, если пользователь включит функцию "История" в Google Maps, Ask Maps будет запоминать предыдущие диалоги. Благодаря этому можно будет возвращаться к старым разговорам и продолжать их, не начиная все сначала.

Директор по развитию продуктов Google Maps Маз Хорасани подчеркнул, что персонализация остается полностью добровольной.

"Самое важное, что стоит подчеркнуть: пользователь всегда контролирует Personal Intelligence. Подключение Ask Maps к Gmail по умолчанию отключено, и только вы решаете, активировать ли его", – пояснил он.

Google также улучшила работу Ask Maps для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

В чате теперь могут отображаться интерактивные информационные виджеты с актуальными данными о транспорте. Например, пользователи будут получать информацию о времени ожидания, задержках или других изменениях в расписании паромов, автобусов или другого транспорта непосредственно во время общения с чат-ботом.

Обновление коснулось и сообщества Local Guides.

Теперь пользователи могут сообщать об изменениях в работе заведений через Ask Maps. Например, достаточно сфотографировать новый график работы магазина. Чат-бот проанализирует изображение, предложит подтвердить обнаруженные изменения, после чего сформирует заявку на обновление информации. Как и раньше, Google будет проверять все такие сообщения перед внесением изменений в карты.

Одновременно Google расширила географию работы Ask Maps. Отныне сервис стал доступен в Австралии, Бразилии, Канаде, Индонезии, Японии и Мексике, а также еще примерно в 150 странах и территориях, где с чат-ботом можно общаться на английском языке.

Функции Personal Intelligence и интерактивные виджеты общественного транспорта начинают внедряться во всех регионах, где уже работает Ask Maps. В то же время возможности заказа еды, поиска и бронирования отелей, поиска событий и отправки изменений через чат-бота пока запускаются только в США. Google отмечает, что впоследствии они появятся и в других странах.