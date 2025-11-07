Google Maps допомагатиме вам уникнути спеки

Google працює над новою функцією у Google Maps, яка дозволить користувачам прокладати маршрути з урахуванням сонячного освітлення. Опція "Prefer Shade" допоможе уникати спеки або навпаки – обирати сонячні шляхи. Паралельно тестується й енергозберігаючий режим, що вимикає кольори на мапі для економії заряду.

В APK-аналізі останньої збірки Google Maps фахівці виявили код, що описує нову опцію "Prefer Shade". Вона дозволить користувачам прокладати маршрути, які пролягають здебільшого через тінисті ділянки, або, за бажання, навпаки – обирати сонячні шляхи. В одному з рядків коду навіть згадується час, проведений під прямими променями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Android Police.

Як працюватиме нова функція?

Перемикач "Prefer Shade" розташовуватиметься у меню "Trip Options" поряд із іншими параметрами, такими як вибір маршрутів для людей на візках чи уникнення поромів. Користувач зможе активувати його безпосередньо під час навігації.

Як пише Mobile Syrup, наразі невідомо, як саме Google планує реалізувати цю технологію. За припущенням Android Authority, для визначення тіньових ділянок може використовуватись LiDAR-сканування або супутникові дані, які компанія вже активно застосовує у своїх картах.

Окрім цього, Google тестує енергозберігаючий режим у Google Maps, який прибирає кольори з інтерфейсу для зменшення споживання енергії. Подібні оптимізації компанія вже запровадила в інших сервісах, наприклад, у функції Always-On Display, яка тепер використовує датчик наближення, щоб визначати, коли вимикати екран.

Також розробники працюють над розширенням інтеграції з Gemini – ШІ-помічником від Google. Завдяки цьому Maps зможе розуміти складніші запити, наприклад, створювати нагадування у Google Calendar безпосередньо під час побудови маршруту.

Як Google планує живити дата-центри енергією Сонця з космосу?

Google оголосила про амбітну ініціативу Project Suncatcher – дослідницьку програму зі створення орбітальних дата-центрів, що працюватимуть на сонячній енергії. Компанія хоче розмістити обчислювальні супутники в космосі, щоб зменшити використання ресурсів на Землі та отримати доступ до майже безмежної сонячної енергії.

Пічаї пояснив, що ідея базується на розвитку так званих "місячних проєктів". Він підкреслив, що Сонце випромінює енергії в понад 100 трильйонів разів більше, ніж людство виробляє електрики. Компанія хоче в майбутньому використовувати цю потужність для масштабованих ML-систем у космосі. Google планує запустити два прототипи супутників на початку 2027 року.