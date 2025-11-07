Google Maps будет помогать вам избежать жары

Google работает над новой функцией в Google Maps, которая позволит пользователям прокладывать маршруты с учетом солнечного освещения. Опция "Prefer Shade" поможет избегать жары или наоборот – выбирать солнечные пути. Параллельно тестируется и энергосберегающий режим, который выключает цвета на карте для экономии заряда.

В APK-анализе последней сборки Google Maps специалисты обнаружили код, описывающий новую опцию "Prefer Shade". Она позволит пользователям прокладывать маршруты, которые пролегают в основном через тенистые участки, или, при желании, наоборот – выбирать солнечные пути. В одной из строк кода даже упоминается время, проведенное под прямыми лучами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Police.

Как будет работать новая функция?

Переключатель "Prefer Shade" будет располагаться в меню "Trip Options" рядом с другими параметрами, такими как выбор маршрутов для людей на колясках или избежание паромов. Пользователь сможет активировать его непосредственно во время навигации.

Как пишет Mobile Syrup, пока неизвестно, как именно Google планирует реализовать эту технологию. По предположению Android Authority, для определения теневых участков может использоваться LiDAR-сканирование или спутниковые данные, которые компания уже активно применяет в своих картах.

Кроме этого, Google тестирует энергосберегающий режим в Google Maps, который убирает цвета из интерфейса для уменьшения потребления энергии. Подобные оптимизации компания уже ввела в других сервисах, например, в функции Always-On Display, которая теперь использует датчик приближения, чтобы определять, когда выключать экран.

Также разработчики работают над расширением интеграции с Gemini – ИИ-помощником от Google. Благодаря этому Maps сможет понимать сложные запросы, например, создавать напоминания в Google Calendar непосредственно во время построения маршрута.

Как Google планирует питать дата-центры энергией Солнца из космоса?

Google объявила об амбициозной инициативе Project Suncatcher – исследовательскую программу по созданию орбитальных дата-центров, работающих на солнечной энергии. Компания хочет разместить вычислительные спутники в космосе, чтобы уменьшить использование ресурсов на Земле и получить доступ к почти безграничной солнечной энергии.

Пичаи объяснил, что идея базируется на развитии так называемых "лунных проектов". Он подчеркнул, что Солнце излучает энергии в более 100 триллионов раз больше, чем человечество производит электричества. Компания хочет в будущем использовать эту мощность для масштабируемых ML-систем в космосе. Google планирует запустить два прототипа спутников в начале 2027 года.