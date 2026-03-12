Найбільше оновлення за 10 років: що нового зʼявиться в Google Maps

Google представила велике оновлення для сервісу карт. У Google Maps з’являється нова функція Ask Maps на базі AI-моделі Gemini, яка відповідає на запитання у форматі діалогу. Крім того, сервіс отримує масштабне оновлення навігації з 3D-візуалізацією маршруту.

Компанія Google оголосила про одне з найбільших оновлень у історії свого картографічного сервісу. Завдяки інтеграції моделей Gemini карти поступово перетворюються з простого навігатора на інструмент для діалогу з користувачем. Про це написано в офіційному блозі Google.

Як AI Gemini змінює роботу Google Maps?

Нова функція Ask Maps дозволяє ставити сервісу складні запитання про місця та маршрути. Наприклад, користувач може запитати, де поруч є місце для зарядки телефону без черги або чи є освітлений тенісний корт, де можна пограти ввечері.

Раніше для пошуку подібної інформації потрібно було переглядати багато відгуків і сайтів. Тепер достатньо натиснути кнопку Ask Maps і сформулювати запит – система відповість у форматі розмови та покаже варіанти прямо на карті.

Функція працює на основі великої бази даних Google Maps. Сервіс аналізує інформацію більш ніж про 300 млн місць у світі, а також відгуки від спільноти, яка налічує понад 500 млн користувачів.

Як пише The Verge, відповіді також персоналізуються. Наприклад, якщо користувач часто шукає веганські ресторани, Maps може врахувати це у рекомендаціях і запропонувати заклади, які відповідають його вподобанням.

Після вибору місця можна одразу виконати необхідні дії – зберегти локацію, поділитися нею з друзями або побудувати маршрут. У деяких випадках також доступне бронювання столиків у ресторанах.

Ask Maps починає з’являтися для користувачів у США та Індії на iOS і Android. Пізніше функцію планують додати і до десктопної версії.

Що змінилося в навігації?

Окрім нового способу пошуку місць, Google також оновила навігацію. Компанія називає це найбільшим апдейтом навігації в Maps більш ніж за десятиліття.

Нова функція Immersive Navigation показує маршрут у детальному 3D. На карті відображаються будівлі, естакади, рельєф місцевості та інші елементи середовища. Також система підсвічує смуги руху, пішохідні переходи, світлофори та дорожні знаки, щоб водієві було легше орієнтуватися.

Для створення таких карт використовуються зображення з сервісу Google Street View та аерофотозйомка, які аналізують моделі Gemini.

Оновлення також змінює спосіб подачі підказок під час поїздки. Голосові інструкції стали більш природними і нагадують підказки від людини. Наприклад, система може сказати: проїдьте цей з’їзд і поверніть на наступному.

Карта тепер показує більше інформації про маршрут наперед. Завдяки розумному масштабуванню та напівпрозорим будівлям водій може заздалегідь побачити складні повороти або зміну смуги.

Ще одна нова функція – пояснення різниці між альтернативними маршрутами. Система може показати, що один шлях швидший, але має платну дорогу, тоді як інший довший, але без заторів.

Щосекунди Google Maps обробляє понад 5 млн оновлень про дорожню ситуацію у світі. Крім того, користувачі щодня надсилають понад 10 млн повідомлень про аварії, ремонт доріг та інші події.

Перед прибуттям до місця призначення сервіс також показує деталі останньої ділянки маршруту – вхід до будівлі, місця для паркування і правильний бік вулиці.

Immersive Navigation вже починає з’являтися у США. Згодом функцію планують запустити на пристроях iOS і Android, а також у системах Apple CarPlay, Android Auto та автомобілях із вбудованими сервісами Google.