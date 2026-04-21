У Google створили "ударну команду" через успіхи Claude

У Google занепокоєні відставанням своїх AI-інструментів у сфері програмування. За даними витоку, компанія створила спеціальну команду, щоб наздогнати конкурента Claude, який демонструє сильніші результати у роботі з кодом.

Google активізує роботу над своїми AI-агентами після того, як внутрішні оцінки показали відставання від рішень конкурента. Згідно з витоком, співзасновник компанії Сергій Брін звернувся до команди розробників із закликом терміново скоротити розрив у можливостях. Про це пише Techradar.

Дивіться також ЄС хоче змусити Google ділитися даними пошуку з конкурентами

Чому Google поспішає наздогнати конкурентів у AI-кодингу?

Йдеться насамперед про сферу так званого "agentic execution" – здатність AI не просто писати код, а виконувати складні завдання, діючи як повноцінний розробник. У внутрішньому мемо Брін наголосив, що компанія має перетворити свої моделі на "основних розробників" готового коду.

Головним конкурентом у цьому напрямі є Anthropic з її інструментом Claude, зокрема рішенням Claude Code, яке активно використовується для програмування та досліджень. Саме його прогрес, за даними джерел, і став поштовхом для створення в Google спеціальної "ударної команди".

До роботи над нею залучене не лише технічне керівництво. Повідомляється, що Брін разом із технічним директором Google DeepMind Кораєм Кавукчуоглу особисто беруть участь у проєкті. Це підкреслює, наскільки серйозно компанія сприймає загрозу втрати позицій.

Основна мета – посилити можливості Gemini у роботі з кодом і дослідницькими задачами. У перспективі це може привести до створення систем, здатних самостійно вдосконалювати власні алгоритми.

У Google також розглядають сценарій, де такі AI-агенти зможуть автоматизувати значну частину роботи інженерів і дослідників. Подібні підходи вже застосовує OpenAI, яка створює внутрішні інструменти для оптимізації роботи своїх команд.

Водночас розвиток Gemini може залишитися внутрішнім проєктом. Оскільки модель навчатиметься на коді Google, її використання може бути обмежене лише співробітниками компанії. Це означає, що кінцеві користувачі можуть не побачити нові функції одразу.

Проте навіть у такому випадку ці інструменти можуть опосередковано вплинути на ринок. Покращення внутрішніх систем здатне прискорити розробку нових AI-моделей, які згодом стануть доступними ширшій аудиторії.

Як пише Times of India, ситуація показує, що конкуренція у сфері AI-кодингу лише загострюється. Компанії намагаються створити інструменти, які не просто допомагають програмістам, а можуть виконувати їхню роботу.

Наразі головне питання – чи зможе Google швидко скоротити відставання від Claude і повернути собі лідерство, або ж цей розрив продовжить зростати.