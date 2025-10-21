Google планує дати найвідданішим фанатам бренду можливість першими протестувати нові смартфони Pixel ще до їхнього офіційного релізу. Компанія запустила набір до програми Trusted Tester, у межах якої обере 15 учасників, що підпишуть угоду про нерозголошення й отримають пристрої для тестування.

Alphabet Inc., материнська компанія Google, вирішила залучити спільноту "Superfans" до тестування нових моделей смартфонів Pixel. Учасників закликали подати заявки та довести свою обізнаність і захоплення продуктами бренду, щоб отримати шанс стати частиною програми Trusted Tester. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Хто зможе протестувати нові Pixel і навіщо це потрібно Google?

Подібні ініціативи з бета-тестування зазвичай проводять технологічні компанії, але Google стала однією з небагатьох, хто дозволяє перевіряти ще не випущені флагмани такого рівня. За офіційними правилами конкурсу, компанія обере лише 15 переможців, які повинні підписати угоду про конфіденційність і користуватися смартфонами в спеціальних захисних чохлах, щоб не розкривати їхній дизайн.

Терміни отримання пристроїв поки не розкриваються. Як повідомляє The Verge, pважаючи на те, що Google зазвичай презентує нові моделі Pixel у серпні, тестова програма може стартувати вже навесні. Відібраних користувачів оцінюватимуть за глибиною знань про смартфони Pixel, рівнем ентузіазму та запропонованими ідеями щодо вдосконалення пристроїв.

Що відомо про майбутні моделі Pixel?

Серія Pixel може отримати помітне оновлення дизайну у найближчі роки. Керівниця апаратного дизайну Google Айві Росс у серпні минулого року зазначила, що компанія переглядає візуальну концепцію кожні два-три роки. Водночас Pixel 10, який вийшов у тому ж місяці, зовні майже не відрізнявся від попередньої моделі.

Росc також підтвердила, що під час інтерв’ю Google уже фіналізувала лінійку на 2026 рік і почала роботу над моделями 2027-го. Це означає, що зовнішній вигляд Pixel 11 може залишитися знайомим, а Google, ймовірно, дозволить протестувати його "суперфанам", не боячись великих витоків — адже мало хто помітить незначні зміни.

Втім, витоки залишаються серйозною проблемою для компанії. Рендери майбутніх Pixel неодноразово з’являлися в мережі за кілька місяців до презентацій. Ініціатива Trusted Tester може допомогти Google краще контролювати цей процес і отримати зворотний зв’язок без ризику для секретності.

Чому флагман від Google не витримав тест на міцність?

Новий Pixel 10 Pro Fold від Google не витримав випробування на міцність від YouTube-блогера JerryRigEverything. Під час згинання корпус зламався, а потім – на очах автора тесту – смартфон почав диміти та загорівся. Це перший випадок вибуху телефону за 10 років подібних експериментів.

Попри заяви Google про "високу міцність" моделі, Pixel 10 Pro Fold зламався досить легко. Цікаво, що він не тріснув на шарнірі, як можна було очікувати, а розколовся по лінії антени – у тому ж місці, де під час попередніх тестів руйнувалися дві попередні моделі серії Pixel Fold.