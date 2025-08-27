Застосунок Google Translate отримав одне з найбільших оновлень за останній час. Компанія додала експериментальні функції на базі штучного інтелекту, які перетворюють сервіс зі звичайного перекладача на персонального помічника для вивчення мов та спілкування в реальному часі з іноземцями.

Як тепер працює Google Translate і що нового він пропонує?

Компанія Google представила два значних нововведення для свого популярного сервісу Translate, які стали можливими завдяки останнім досягненням у галузі штучного інтелекту та машинного навчання, зокрема завдяки інтеграції моделей Gemini. Ці оновлення спрямовані на те, щоб вивести взаємодію з іноземними мовами на новий рівень, пропонуючи користувачам не просто переклад, а й інструменти для навчання та живої комунікації, пише 24 Канал з посиланням на офіційний анонс.

Перша ключова функція – це інструмент для мовної практики, який є прямою відповіддю на популярність таких застосунків, як Duolingo. Розробники зазначають, що, за відгуками користувачів, найскладнішим у вивченні нової мови є розвиток навичок розмовної мови – вміння впевнено слухати та говорити. Нова функція покликана вирішити саме цю проблему.

Приклад застосування функції: відео

Щоб почати, користувач обирає в застосунку опцію "Практика", вказує свій рівень володіння мовою (від початкового до просунутого) та мету навчання, наприклад, "повсякденне спілкування" або "подорожі".

На основі цих даних ШІ генерує персоналізовані сценарії для тренувань. Можна або слухати діалоги й обирати знайомі слова для покращення розуміння, або практикувати власну вимову, отримуючи підказки за потреби.

Система відстежує щоденний прогрес, допомагаючи поступово вдосконалювати навички.

Важливо: інструмент, розроблений спільно з експертами з вивчення мов, наразі доступний у бета-версії для англомовних користувачів, які вивчають іспанську та французьку, а також для носіїв іспанської, французької та португальської, які практикують англійську.

Друге важливе оновлення стосується живого спілкування. Google значно вдосконалив наявний режим розмови, перетворивши його на функцію "Живий переклад". Тепер користувачі можуть вести розмову в реальному часі, отримуючи миттєвий аудіопереклад та текстову розшифровку діалогу на екрані обома мовами.

Приклад застосування функції: відео

Удосконалені моделі штучного інтелекту навчилися інтелектуально розпізнавати паузи в розмові, акценти та інтонації, що робить спілкування більш природним та плавним.

Особливо корисною ця функція буде в галасливих місцях, як-от аеропорти чи кафе, адже передові моделі розпізнавання мовлення здатні ізолювати сторонні звуки й ефективно працювати в несприятливих умовах.

Новий режим підтримує понад 70 мов, серед яких арабська, французька, гінді, корейська, іспанська та тамільська. Українська також є у списку підтримуваних мов.

Функція вже почала розгортатися для користувачів у США, Індії та Мексиці на пристроях з Android та iOS.