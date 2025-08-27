Приложение Google Translate получило одно из крупнейших обновлений за последнее время. Компания добавила экспериментальные функции на базе искусственного интеллекта, которые превращают сервис из обычного переводчика в персонального помощника для изучения языков и общения в реальном времени с иностранцами.

Как теперь работает Google Translate и что нового он предлагает?

Компания Google представила два значительных нововведения для своего популярного сервиса Translate, которые стали возможными благодаря последним достижениям в области искусственного интеллекта и машинного обучения, в частности благодаря интеграции моделей Gemini. Эти обновления направлены на то, чтобы вывести взаимодействие с иностранными языками на новый уровень, предлагая пользователям не просто перевод, но и инструменты для обучения и живой коммуникации, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный анонс.

Первая ключевая функция – это инструмент для языковой практики, который является прямым ответом на популярность таких приложений, как Duolingo. Разработчики отмечают, что, по отзывам пользователей, самым сложным в изучении нового языка является развитие навыков разговорной речи – умение уверенно слушать и говорить. Новая функция призвана решить именно эту проблему.

Пример применения функции: видео

Чтобы начать, пользователь выбирает в приложении опцию "Практика", указывает свой уровень владения языком (от начального до продвинутого) и цель обучения, например, "повседневное общение" или "путешествия".

На основе этих данных ИИ генерирует персонализированные сценарии для тренировок. Можно или слушать диалоги и выбирать знакомые слова для улучшения понимания, или практиковать собственное произношение, получая подсказки при необходимости.

Система отслеживает ежедневный прогресс, помогая постепенно совершенствовать навыки.

Важно: инструмент, разработан совместно с экспертами по изучению языков, пока доступен в бета-версии для англоязычных пользователей, изучающих испанский и французский, а также для носителей испанского, французского и португальского, которые практикуют английский.

Второе важное обновление касается живого общения. Google значительно усовершенствовал существующий режим разговора, превратив его в функцию "Живой перевод". Теперь пользователи могут вести разговор в реальном времени, получая мгновенный аудиоперевод и текстовую расшифровку диалога на экране на обоих языках.

Пример применения функции: видео

Усовершенствованные модели искусственного интеллекта научились интеллектуально распознавать паузы в разговоре, акценты и интонации, что делает общение более естественным и плавным.

Особенно полезной эта функция будет в шумных местах, например аэропорты или кафе, ведь передовые модели распознавания речи способны изолировать посторонние звуки и эффективно работать в неблагоприятных условиях.

Новый режим поддерживает более 70 языков, среди которых арабский, французский, хинди, корейский, испанский и тамильский. Украинский также есть в списке поддерживаемых языков.

Функция уже начала разворачиваться для пользователей в США, Индии и Мексике на устройствах с Android и iOS.