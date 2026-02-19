Ні, у вас не дежавю: Google дійсно випустив той самий смартфон під новою назвою Pixel 10a

Компанія Google представила ювілейне покоління свого бюджетного смартфона, який виходить із приставкою "A" в назві. Пристрій зберіг привабливу вартість, але, здається, зовсім не змінився, якщо порівнювати його з попередньою версією. Той самий процесор, та сама пам'ять, ті самі камери. Що ж нового в цьому пристрої?

Як змінився Google Pixel 10a?

Найбільш помітною зовнішньою зміною Google Pixel 10a став його абсолютно плаский дизайн задньої панелі. Компанія відмовилася від традиційного виступу, зробивши блок камер повністю на одному рівні з корпусом. Торік ми отримали майже те саме – обрамлення виступало над корпусом лише на якусь частку міліметра, але все ж іще було. Тепер немає і цього, пише PhoneArena. Таке рішення дозволяє смартфону лежати на столі абсолютно рівно, не хитаючись при натисканні.

Габарити пристрою становлять 153.9 міліметра у висоту, 73 міліметри в ширину та 9 міліметрів у товщину, що робить його дещо компактнішим за попередника, хоча товщина зросла на 0.1 міліметра. Вага смартфона зменшилася до 183 грамів.

Варто також відзначити, що рамки навколо дисплея лишилися такими ж гігантськими та помітними, як і в попередника.

Рамка самого корпусу виготовлена зі стовідсотково переробленого алюмінію, а задня пластикова панель містить до 81 відсотка вторинної сировини, що робить Pixel 10a найбільш екологічним у серії.

Кольорова палітра включає чотири варіанти: вугільний Obsidian, ніжний Lavender, зеленкуватий Fog та яскравий насичений Berry. Разом зі смартфоном Google представила навушники Pixel Buds 2a у відповідних відтінках Fog та Berry.



Кольори та дизайн Google Pixel 10a / Фото Google

Що змінилося в екрані та міцності?

Смартфон оснащений 6.3–дюймовим Actua pOLED дисплеєм із роздільною здатністю 2424 x 1080 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 60 до 120 герц. Головним покращенням екрана стала яскравість: піковий показник зріс на 11 відсотків і тепер сягає 3000 ніт, а яскравість у режимі HDR становить 2000 ніт. Це забезпечує чудову читабельність навіть під прямими сонячними променями.

Захист дисплея тепер забезпечує скло Corning Gorilla Glass 7i, яке замінило застаріле Gorilla Glass 3. Це суттєво підвищує стійкість до подряпин та падінь – за словами виробника, екран може витримати падіння з висоти до 1 метра на грубу поверхню, таку як асфальт. Корпус також має захист від пилу та води за стандартом IP68.

Яку потужність пропонує "начинка"?

Серцем смартфона став процесор Google Tensor G4 із безпековим копроцесором Titan M2. Google вперше не встановила у модель серії "A" найновіший чипсет, зберігши той самий процесор, що був у Pixel 9a. Таке рішення пояснюють бажанням утримати доступну ціну пристрою на фоні зростання вартості компонентів.

Смартфон має 8 гігабайтів оперативної пам'яті та пропонується у варіантах на 128 або 256 гігабайтів постійної пам'яті без можливості розширення через microSD.

Важливою частиною оновлення став новий модем Exynos 5400, запозичений у флагманської лінійки Pixel 10. Це дозволило реалізувати підтримку супутникового зв'язку Satellite SOS для екстрених ситуацій, коли відсутнє покриття мобільної мережі чи Wi-Fi.

Також пристрій підтримує Bluetooth 6 та функцію швидкого обміну файлами Quick Share, яка тепер сумісна з AirDrop прямо "з коробки".

Камери

Апаратна частина камер залишилася без змін: основний сенсор на 48 мегапікселів (f/1.7) та надширококутний об'єктив на 13 мегапікселів із кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 мегапікселів.

Проте Google зробила крок вперед у програмному забезпеченні, додавши функції, які раніше були ексклюзивом флагманів.

Серед нових інструментів з'явився "Camera Coach", який за допомогою моделей Gemini надає поради щодо композиції кадру в реальному часі.

Також доступна функція "Auto Best Take", що автоматично вибирає найкращі вирази обличчя або комбінує кілька кадрів для ідеального групового знімка.

Автономність і підтримка

Google Pixel 10a живиться від акумулятора ємністю 5100 міліампер-годин. Виробник обіцяє понад 30 годин роботи у звичайному режимі та до 120 годин у режимі екстремального енергозбереження. Потужність дротової зарядки зросла до 30 ватів, а бездротової – до 10 ватів. Проте варто зауважити, що смартфон не отримав магнітну систему Qi2 (Pixelsnap), а зарядний пристрій традиційно відсутній у комплекті.

Однією з особливостей є обов'язкова функція "Battery Health Assistance", яку неможливо вимкнути. Вона поступово обмежує швидкість зарядки та ефективну ємність акумулятора з часом для запобігання перегріву та зносу.

Щодо програмного забезпечення, смартфон дебютує з Android 16 та отримає сім років гарантованих оновлень операційної системи та безпеки – аж до 2033 року.

Google Pixel 10a / Фото Android Authority

Яка вартість та де можна придбати?

Ціна Pixel 10a залишилася на рівні попередніх моделей, зауважує Google, і становить 499 доларів за версію на 128 гігабайтів.

Варіант із накопичувачем на 256 гігабайтів обійдеться у 599 доларів.

Попередні замовлення вже відкриті, а офіційний початок продажів запланований на 5 березня 2026 року. В Україні смартфони офіційно не продаються.