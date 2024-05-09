Тепер їх три: витік показав усі пристрої Google Pixel 9, які вийдуть восени

Схоже, підтверджуються ранні чутки про те, що цього разу Google випустить восени відразу три смартфони, а не два, як зазвичай. Виробник чохлів Thinborne випустив кілька рендерів своєї продукції, на яких ми бачимо всю лінійку Pixel 9, а також Pixel Fold 2, наступника складаного смартфона компанії.

Спойлерні рендери

Основна увага, звісно ж, приділяється самим чохлам, але вони дають нам кілька підказок про смартфони. Ми не бачимо весь корпус пристрою, але видимим лишається блок камери, підтверджуючи старі зливи про її форму.

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Ми бачимо, що дизайн камери тепер буде виконано у формі острівця. Попередні моделі Pixel мають блок камери, який тягнеться помітною товстою лінією від однієї грані смартфона до іншої, плавно з ними зливаючись на кінцях.

Але головне – це, звісно ж, кількість. Thinborne показали три смартфони Pixel 9, хоча, якщо порівняти друге і третє зображення, то можна побачити, що вони ідентичні, за винятком трохи більшого розміру.



Чохол до смартфона Pixel 9 / Фото Thinborne



Чохол до смартфона Pixel 9 Pro / Фото Thinborne



Чохол до смартфона Pixel 9 Pro XL / Фото Thinborne

Це узгоджується з інформацією, яку ми публікували у березні. Тоді витік на одній зі сторінок Samsung, яка зараз уже видалена, повідомив, що в лінійці з'явиться пристрій Pixel 9 Pro XL. Це може бути той же Pixel 9 Pro, але зі збільшеним екраном. Можливо, виробник також додасть йому якихось особливостей, крім цього.

Таким чином тепер у Google будуть:

Три смартфони у жовтні 2024 року – Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL.

Один смартфон серії А навесні 2025 року – Pixel 9a.

Один складаний смартфон – Pixel Fold 2, який, імовірно, також вийде у жовтні.



Смартфон Pixel Fold 2 з екраном, який складається, як книга / Фото Thinborne

Можна з упевненістю сказати, що дизайн серії Pixel 9 і Pixel Fold 2 більш ніж остаточний, оскільки витоки, які трапляються з різних джерел, повторюють одне одного.

Враховуючи, що до Google I/O 2024 залишився лише тиждень, ми можемо отримати офіційний анонс або якусь презентацію під час заходу.