Спойлерные рендеры

Основное внимание, конечно же, уделяется самим чехлам, но они дают нам несколько подсказок о смартфонах. Мы не видим весь корпус устройства, но видимым остается блок камеры, подтверждая старые сливы о ее форме.

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Мы видим, что дизайн камеры теперь будет выполнен в форме островка. Предыдущие модели Pixel имеют блок камеры, который тянется заметной толстой линией от одной грани смартфона к другой, плавно с ними сливаясь на концах.

Но главное – это, конечно же, количество. Thinborne показали три смартфона Pixel 9, хотя, если сравнить второе и третье изображение, то можно увидеть, что они идентичны, за исключением немного большего размера.



Чехол к смартфону Pixel 9 / Фото Thinborne



Чехол к смартфону Pixel 9 Pro / Фото Thinborne



Чехол к смартфону Pixel 9 Pro XL / Фото Thinborne

Это согласуется с информацией, которую мы публиковали в марте. Тогда утечка на одной из страниц Samsung, которая сейчас уже удалена, сообщил, что в линейке появится устройство Pixel 9 Pro XL. Это может быть тот же Pixel 9 Pro, но с увеличенным экраном. Возможно, производитель также добавит ему каких-то особенностей, помимо этого.

Таким образом теперь у Google будут:

Три смартфона в октябре 2024 года – Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL.

Один смартфон серии А весной 2025 года – Pixel 9a.

Один складной смартфон – Pixel Fold 2, который, вероятно, также выйдет в октябре.



Смартфон Pixel Fold 2 с экраном, который складывается, как книга / Фото Thinborne

Можно с уверенностью сказать, что дизайн серии Pixel 9 и Pixel Fold 2 более чем окончательный, поскольку утечки, которые случаются из разных источников, повторяют друг друга.

Учитывая, что до Google I/O 2024 осталась всего неделя, мы можем получить официальный анонс или какую-то презентацию во время мероприятия.