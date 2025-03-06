На технологічній виставці MWC 2025 у Барселоні обрали смартфон року: хто переміг

Ініціатива Global Mobile уже 30 років роздає нагороди технологічним компаніям за їхні здобутки на мобільному ринку. Так, на виставці Mobile World Congress, яка проходить у Барселоні, регулярно відзначають смартфон року. Цього разу перемогла компанія, котра отримала схоже звання й торік.

Смартфон року

Тріумфатором 2025 року став Google з його Pixel 9 Pro. На самій виставці компанія не показала нічого нового, адже береже всі анонси до власної конференції Made by Google, яка зазвичай проходить у травні. Тому вона просто демонструвала вже наявні розробки й кумедні фігурки Android. Але попри це виробник отримав аж дві різні нагороди, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Друга нагорода Google була вручена в номінації "Проривна інновація в галузі пристроїв" за штучний інтелект Gemini. Ця категорія присуджується за поєднання програмного та апаратного забезпечення. У 2024 році нагороду за інновації отримав Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm, а роком раніше – функція Satellite SOS від Apple, яка дозволяла за допомогою супутника подавати сигнал про допомогу на iPhone у місцях, де відсутній стільниковий зв'язок.

Це досягнення присуджується на основі кількох критеріїв, таких як "внесок у загальну продуктивність і привабливість пристрою", а також "корисність продукту з погляду функціональності та можливостей". Gemini, на думку Global Mobile, відповідає цим критеріям, оскільки Google добре попрацював над тим, щоб вивести свій сервіс далеко за межі мобільного простору.

Що стосується Pixel, то минулого року Pixel 8 отримав звання в категорії "Найкращий смартфон", а цього року номінація називалась "Смартфон року". Як уже згадувалось, її отримав Pixel 9 Pro.

Цей смартфон дійсно став одним із найкращих Android-пристроїв минулого року. Він має безліч необхідних функцій з новими інструментами штучного інтелекту, які поєднуються з хорошим програмним забезпеченням. Його розхвалили як оглядачі й експерти ринку, так і споживачі. Велику роль у цьому успіху зіграв, безумовно, оновлений дизайн. З погляду апаратного забезпечення, йому майже нічого не бракує. Тут все такі ж чудові камери, підсилені потужністю ШІ.