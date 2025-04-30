Google Play стрімко втрачає застосунки, але це чудові новини для користувачів

З початку 2024 року кількість застосунків у магазині Google Play скоротилася на 47% – з 3,4 мільйона до приблизно 1,8 мільйона. Згідно з даними Appfigures, падіння кількості програм на платформі Google Play є наймасштабнішим за останні роки і не є частиною глобального тренду: за той самий період кількість застосунків в App Store Apple зросла з 1,6 до 1,64 мільйона.

Таке значне скорочення каталогу Google Play може бути корисним для користувачів Android, яким раніше доводилося шукати потрібні програми серед численних сумнівних, неякісних чи спам-додатків, розповідає 24 Канал з посиланням на TechCrunch. Зменшення конкуренції також може допомогти чесним розробникам підвищити видимість своїх продуктів.

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Google тривалий час дотримувалась менш суворого підходу до перевірки програм порівняно з Apple. Якщо остання застосовує суворий ручний контроль, то Android-магазин здебільшого покладався на автоматичну перевірку та антивірусне сканування, що дозволяло швидше публікувати програми.

У липні 2024 року компанія оголосила про підвищення мінімальних вимог до якості застосунків. Тепер з магазину видаляються не лише "зламані" програми, які не працюють, але й ті, що мають обмежену функціональність або мінімальний вміст.

Зокрема, йдеться про текстові застосунки без інтерактивності, PDF-збірки, програми з єдиним тлом або ті, що взагалі не виконують жодної функції.

У Google підтвердили, що саме нова політика, а також жорсткіші перевірки особистих акаунтів розробників, додаткове тестування програм та розширений ручний контроль стали основними причинами скорочення.

Крім того, компанія інвестувала у вдосконалення алгоритмів штучного інтелекту для виявлення загроз, покращення інструментів для розробників та впровадження суворіших політик конфіденційності.

Як результат – лише у 2024 році Google не допустила до публікації 2,36 мільйона застосунків, що порушували політики платформи, і заблокувала понад 158 тисяч акаунтів розробників, які намагалися розмістити шкідливий контент.

Окремо аналітики згадують чинники, які Google не коментувала. Зокрема, з лютого в ЄС діє правило "торгового статусу", яке зобов'язує розробників зазначати свої ім'я та адресу у списку програми. За невиконання цієї вимоги додатки видаляють з європейських версій Play Store.

Водночас Apple також запровадила це правило, але такого падіння кількості додатків у її магазині не зафіксовано.

Нарешті, Appfigures зазначає, що спад кількості програм на Google Play розпочався ще до офіційного початку "чистки" влітку 2024 року, хоча точні причини цього тренду поки що залишаються незрозумілими.

Водночас кількість нових релізів у 2025 році продовжує зростати – станом на квітень було випущено вже 10 400 застосунків, що на 7,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.