Google Play видалив головні російські сервіси слідом за App Store

Магазин додатків Google Play провів масштабне очищення від російських сервісів. Слідом за Apple технологічний гігант видалив застосунки холдингу VK, включно з популярними на Росії соцмережами та новим месенджером Max, через санкції Євросоюзу і звинувачення у шпигунстві.

Що саме зникло з магазину?

Під видалення потрапив широкий перелік продуктів, якими володіє холдинг VK. Окрім основних клієнтів соціальних мереж "ВКонтакте" та "Однокласники", з пошуку зникли спеціалізовані сервіси: "VK Видео", "VK Музика", "VK Месенджер", "VK Знайомства", а також пошта та хмарне сховище Mail.ru. Користувачі також не можуть завантажити навіть такі допоміжні інструменти, як "Юла", "Маруся" або "Календар", пише 24 Канал.

Російська сторона вже встигла відреагувати на обмеження. Представники холдингу VK намагаються заспокоїти користувачів, стверджуючи, що встановлені раніше програми працюватимуть і надалі.

Усі застосунки продовжують працювати у штатному режимі,

– прокоментувала пресслужба компанії VK, замовчуючи, що тепер не приходитимуть жодні оновлення, а нові користувачі (наприклад, під час переходу на новий смартфон) вже не зможуть завантажити додатки.

Шпигунство під прикриттям месенджера

Головною причиною такого радикального кроку Google стали санкції, які Євросоюз офіційно запровадив 13 липня 2026 року. Під обмеження потрапила безпосередньо компанія VK та її дочірня структура "Коммунікаційна платформа", відповідальна за розробку месенджера Max. Цей проєкт презентували у 2025 році як "супердодаток", що мав поєднувати функції спілкування, фінансових платежів і державних послуг через цифровий ID.

Проте європейські регулятори виявили приховану сторону цього сервісу. Розслідування показало, що розробка велася під повним контролем російських спецслужб.

Месенджер створено під контролем ФСБ, він має функції шпигунства,

– заявили представники Європейського Союзу.

Дані користувачів передавали силовикам для проведення репресій та організації кібератак. Це змусило західні технологічні платформи розірвати зв'язки з токсичним розробником.

Подібні заходи не є новими: ще наприкінці червня 2026 року аналогічне видалення провела компанія Apple зі свого App Store. Тоді в Росії це викликало хвилю обурення. Михайло Осеєвський, очільник "Ростелекому", публічно назвав Apple "ворогом Росії", а представник Кремля Дмитро Пєсков закликав громадян відмовитися від американських смартфонів.