Что именно исчезло из магазина?

Под удаление попал широкий перечень продуктов, которыми владеет холдинг VK. Помимо основных клиентов социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", из поиска исчезли специализированные сервисы: "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Знакомства", а также почта и облачное хранилище Mail.ru. Пользователи также не могут загрузить даже такие вспомогательные инструменты, как "Юла", "Маруся" или "Календарь", пишет 24 Канал.

Российская сторона уже успела отреагировать на ограничения. Представители холдинга VK пытаются успокоить пользователей, утверждая, что установленные ранее приложения будут работать и в дальнейшем.

Все приложения продолжают работать в штатном режиме,

– прокомментировала пресс-служба компании VK, умалчивая о том, почему теперь обновления выходить не будут, а новые пользователи (например, при переходе на новый смартфон) уже не смогут загрузить приложения.

Шпионаж под прикрытием мессенджера

Главной причиной такого радикального шага Google стали санкции, которые Евросоюз официально ввел 13 июля 2026 года. Под ограничения попала непосредственно компания VK и ее дочерняя структура "Коммуникационная платформа", ответственная за разработку мессенджера Max. Этот проект был представлен в 2025 году как "суперприложение", которое должно было объединять функции общения, финансовых платежей и государственных услуг через цифровой ID.

Однако европейские регуляторы обнаружили скрытую сторону этого сервиса. Расследование показало, что разработка велась под полным контролем российских спецслужб.

Мессенджер создан под контролем ФСБ, он обладает функциями шпионажа,

– заявили представители Европейского Союза.

Данные пользователей передавались силовикам для проведения репрессий и организации кибератак. Это вынудило западные технологические платформы разорвать связи с токсичным разработчиком.

Подобные меры не являются новыми: еще в конце июня 2026 года аналогичное удаление провела компания Apple из своего App Store. Тогда в России это вызвало волну возмущения. Михаил Осеевский, глава "Ростелекома", публично назвал Apple "врагом России", а представитель Кремля Дмитрий Песков призвал граждан отказаться от американских смартфонов.