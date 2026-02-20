Google запустила новий інструмент, який створює студійні фото товарів

Google представила нову функцію Photoshoot у межах експериментальної платформи Pomelli. Інструмент на базі ШІ дозволяє перетворити звичайне фото товару на зображення рекламного рівня з правильною світлотінню, фоном і стилістикою бренду.

Експериментальний підрозділ Google Labs запустив нову можливість у межах AI-платформи Pomelli – функцію Photoshoot. Сервіс позиціонують як віртуальну студію, що працює прямо у браузері та дозволяє створювати професійні знімки без дорогого обладнання. Про це пише Digital Trends.

Як працює віртуальна фотостудія від Google?

Користувачеві достатньо завантажити фотографію продукту – навіть якщо вона зроблена на смартфон у звичайних домашніх умовах. Після цього інструмент за допомогою моделей штучного інтелекту автоматично покращує зображення, додає студійне освітлення, змінює фон і коригує композицію.

Система може, наприклад, розмістити косметику на мармуровій поверхні, свічки – в інтер’єрі затишної вітальні, а електроніку – на мінімалістичному градієнтному тлі. Окрема увага приділяється світлу – ШІ регулює його напрямок і інтенсивність відповідно до обраного середовища, щоб кадр виглядав природно.

Інструмент також покращує тіні, деталізацію та текстури, роблячи зображення чіткішим і виразнішим. Додатково доступні готові шаблони та пресети для рекламних кампаній, соцмереж і маркетплейсів, що дозволяє швидко підготувати цілий каталог товарів.

Pomelli аналізує сайт бренду та підлаштовує візуальний стиль під наявну айдентику – кольори, настрій і загальну естетику. Якщо бренд використовує, наприклад, мінімалістичний стиль, зображення будуть оформлені у відповідному ключі.

Платформа орієнтована насамперед на малий бізнес та продавців в e-commerce, які не мають бюджету на професійну фотозйомку. Наразі функція доступна у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.