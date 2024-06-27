Google дозволить скопіювати знаменитостей у власних чат-ботах для спілкування

ChatGPT і Copilot зараз пропонують функцію створення персоналізованих чат-ботів для вузьких завдань з можливістю навчання на власних даних. Тим часом Meta тестує чат-боти, що копіюють заздалегідь визначених знаменитостей і дозволяють імітувати спілкування з ними. Google, судячи з усього, задумала поєднати все це воєдино, давши нам можливість самостійно створити чат-боти на основі знаменитостей.

Деталі

Чат-бот, створений на замовлення, можна буде навчити, надавши такі дані, як зовнішність та особистість. Єдиною метою цієї функції буде розвага – користувачі зможуть спілкуватися з персонажем, який відображатиме людину, котра їм подобається у реальному житті.

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Зазначається, що Google, імовірно, вже працює з лідерами соціальних мереж для створення чат-ботів за їхнім зразком. Хоча спочатку проєкт може бути випущений як окрема функція, згодом компанія може розглянути можливість його інтеграції з YouTube. Імовірно, це означатиме, що ви зможете створити версію чат-бота на основі відеороликів вашого улюбленого ютубера, і спілкуватися ним, наче зі справжньою людиною.

Зростаючий інтерес технологічного гіганта до персоналізованих чат-ботів може бути спробою конкурувати з чат-ботами Celebrity AI, якого зараз тестує Meta, і версією сервісу персоналізованих чат-ботів Character.ai. ШІ-бот Meta може імітувати відомих знаменитостей, таких як Снуп Догг, а Character.ai дозволяє створювати телевізійних персонажів та імітувати їхню манеру реагування.

Цікаво, що користувачі виявили прохолодний інтерес до цих типів чат-ботів. Тож питання в тому, чи зможе Google виділитися й отримати більше залучення, ніж конкуренти.

Варто зазначити, що наразі джерела не говорять про якісь обмеження. Усе звучить так, ніби ви зможете створити віртуальну копію будь-якої людини. Однак вже зараз можна в цьому засумніватися, оскільки це може потягнути за собою невдоволення самих знаменитостей, яких масово копіюватимуть, і судові позови проти Google. Та ж Meta, наприклад, пропонує обмежену кількість віртуальних особистостей, яких запрограмувала сама. Кожен з таких персонажів схожий на свого реального прототипа й орієнтований на конкретну тематику діалогів. Якщо реальна людина в своїй професійній діяльності є відомим кухарем, то її чат-бот буде орієнтований на обговорення їжі, рецептів і приготування. Якщо це професійний тренер, то ви зможете обговорити з його чи її копією ваші вправи.

Імовірно, чогось подібного слід чекати й від Google. Компанія може укласти договори з деякими знаменитостями, створити на їхній основі чат-боти й пропонувати користувачам спілкування з цією обмеженою кількістю ШІ-персонажів.

Поки що продукт не дійшов навіть до етапу тестування в Google Labs, тож назвати навіть приблизну дату запуску неможливо.