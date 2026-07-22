Google оновлює поточні моделі ШІ й уже працює над Gemini 4

Google стрімко оновлює свій арсенал штучного інтелекту, оскільки серйозно відстає від конкурентів. Компанія презентувала три нові моделі сімейства Gemini, зробивши ставку на продуктивність і швидкість, а також офіційно підтвердила запуск розробки наступного покоління ШІ – Gemini 4.

Нові стандарти ефективності: Gemini 3.6 Flash

Головною новиною став реліз моделі Gemini 3.6 Flash, яка прийшла на зміну попередній версії 3.5 лише через два місяці після її виходу. Розробники врахували відгуки користувачів і зосередилися на точності написання коду та швидкості роботи. За даними тесту DeepSWE, нова нейромережа демонструє точність у 49 відсотків, що значно перевищує показник 3.5 Flash у 37 відсотків. Крім того, інженери навчили модель працювати ефективніше: вона споживає на 17 відсотків менше вихідних токенів, що робить її використання дешевшим для бізнесу, пише 9to5Google.

Вартість використання моделі через API тепер становить 1,50 долара за 1 мільйон вхідних токенів і 7,50 долара за 1 мільйон вихідних токенів.

Окрім програмування, Google покращила можливості моделі у використанні комп'ютера (тест OSWorld показав результат 83 відсотки) та оновила її базу знань – тепер вона містить інформацію, актуальну до березня 2026 року.

Швидкість понад усе: Flash-Lite та захист від хакерів

Разом із основною оновленою моделлю компанія представила Gemini 3.5 Flash-Lite. Це найбільш енергоефективний інструмент у лінійці, здатний видавати 350 токенів на секунду. Google планує використовувати його в пошуковій системі для швидкої генерації відповідей AI Overviews. За своїми можливостями ця "легка" версія вже випередила повноцінні моделі річної давнини, попри значно нижчу ціну експлуатації.

Окремо розробники виділили Gemini 3.5 Flash Cyber – вузькоспеціалізований інструмент для фахівців із цифрової безпеки. Нейромережу навчили шукати, перевіряти та виправляти вразливості в програмному забезпеченні. Однак через потенційну небезпеку використання такого інструменту хакерами, Google вирішила обмежити доступ до нього. Наразі він доступний лише урядам і довіреним партнерам через платформу CodeMender.

Це дасть [експертам з кібербезпеки] перевагу у пошуку та виправленні критичних вразливостей до того, як їх зможуть використати,

– прокоментували в компанії Google.

Майбутнє Gemini 3.5 Pro та анонс Gemini 4

Попри активне оновлення лінійки Flash, вихід очікуваної Gemini 3.5 Pro знову затримується. Спочатку реліз планували на червень, але наразі модель все ще проходить закрите тестування. Чутки вказують на те, що затримка пов'язана з необхідністю підтягнути навички програмування до рівня конкурентів від OpenAI та Anthropic.

Проте Google уже дивиться за горизонт. Команда DeepMind оголосила, що розпочала підготовку до створення Gemini 4. Це буде принципово нове покоління ШІ, яке обіцяє стати наймасштабнішим технологічним стрибком компанії.

Ми вже розпочали наше найбільш амбітне попереднє навчання для Gemini 4 і з нетерпінням чекаємо можливості розповісти більше,

– додали в команді розробників Google DeepMind.

Терміни виходу Gemini 4 поки не розголошують, проте сам факт початку навчання свідчить про те, що архітектуру майбутньої нейромережі вже затвердили.