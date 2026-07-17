Проблема в навчанні

Згідно з даними інсайдерів, корпорація суттєво відхилилася від графіка. Хоча полегшені версії Gemini 3.5 Flash та Flash-Lite вже побачили світ, професійна версія 3.5 Pro досі перебуває на стадії тестування. Зараз користувачам доступна лише попередня ітерація – Gemini 3.1 Pro. Про це пише видання Neowin.

Головною причиною затримки стало бажання розробників суттєво покращити навички моделі в кодуванні. Фахівці Google оновили дані для навчання, сподіваючись на прорив, але результати виявилися невтішними.

Це створює додатковий тиск на компанію, оскільки OpenAI та Meta вже випустили свої моделі, які демонструють кращі показники у сфері програмування.

Ми швидко випускаємо широкий спектр моделей, зберігаючи їх високу економічну ефективність для клієнтів,

– прокоментували ситуацію представники компанії Google у коментарі для Bloomberg.

Питання доцільності та конкуренція

Для Google це не просто технічна заминка, а серйозний виклик для бізнес-моделі. Компанія інвестувала мільярди доларів у розробку штучного інтелекту й тепер має продемонструвати здатність монетизувати ці зусилля.

Платні користувачі, які бачать успіхи конкурентів, починають ставити логічне запитання: навіщо платити за Gemini, якщо інші сервіси пропонують кращі можливості? На тлі затримок ризик того, що клієнти почнуть масово переходити до конкурентів, зростає щодня.

Зараз ми тестуємо 3.5 Pro, оновлену модель Flash та інші варіанти разом із партнерами, а також продуктивно співпрацюємо з урядом США щодо тестування моделей і ширших рамок їх використання,

– додав представник Google.

Ситуація нагадує події минулих років, коли Google вже опинялася в ролі сторони, що наздоганяє. Поки OpenAI стрімко захоплювала ринок із ChatGPT, пошуковий гігант експериментував із назвами своїх продуктів – від PaLM до Bard, і врешті-решт до Gemini. Тепер компанії знову потрібно доводити свою спроможність конкурувати в сегменті найскладніших обчислювальних завдань.