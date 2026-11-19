Google презентувала нову модель штучного інтелекту Gemini 4 Neon. Вона поєднує можливості флагманської Carbon із блискавичною швидкістю Flash та нижчою ціною. Новинку вже додали до застосунку Gemini для користувачів тарифів AI Pro та AI Ultra.

Швидкість Flash та можливості флагмана

Слідом за нещодавнім релізом моделей Carbon та Hydrogen компанія Google представила Gemini 4 Neon. Новинка пропонує продуктивність на рівні найпотужнішої версії Carbon у завданнях із кодингу, логічного мислення та роботи автономних агентів. При цьому Neon працює на високих швидкостях лінійки Flash і коштує суттєво менше.

У фірмовому додатку Gemini нова модель повністю замінює Argon і стає доступною для користувачів із підписками AI Pro та AI Ultra, тоді як попередню версію 3.1 Pro компанія нарешті остаточно закриває. Водночас модель 3.5 Flash-Lite тепер відповідає за автоматичний вибір у списку для платних підписників.

Відтепер перелік моделей виглядає максимально структуровано: пункт Auto самостійно адаптується до запитів, Hydrogen відповідає за щоденну допомогу, Neon здійснює глибокий аналіз, а Carbon бере на себе складну роботу та програмування.

Лідерство в тестах та цінова політика

Нова ШІ-модель продемонструвала значні успіхи в тестах. В індексі Artificial Analysis Intelligence Index на найвищому рівні міркувань Neon посіла третє місце у світі з показником 61 бал, поступившись лише важчим і значно повільнішим моделям. У тесті на керованість в Agent Arena Index вона посіла другу сходинку завдяки здатності швидко адаптуватися до виправлень користувача безпосередньо під час виконання завдання. У загальному заліку Agent Arena нова розробка також дебютувала на другій позиції з результатом 1336 балів за підсумками понад 4200 реальних сесій.

Крім цього, Neon стала першою у випробуваннях Legal Research Bench і Tax Agent Bench. На платформі Surge AI вона виборола першість у більшості тестів у галузях фінансів, бухгалтерського обліку, моделювання таблиць і виконання суворих обмежень. Модель також продемонструвала 73,5% у тесті Chartography для аналізу складних графіків, 75,8% в Agents' Last Exam v1.1, досягла 56,3% в AutomationBench від Zapier і показала результат 16 843 долари у бізнес-симуляції Vending-Bench 2. Також розробка лідирує у своєму класі на Terminal-Bench Science із 70,5%, RiemannBench із 84,0% та HLE-Diamond із 71,3%.