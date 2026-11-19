Швидкість Flash та можливості флагмана

Слідом за нещодавнім релізом моделей Carbon та Hydrogen компанія Google представила Gemini 4 Neon. Новинка пропонує продуктивність на рівні найпотужнішої версії Carbon у завданнях із кодингу, логічного мислення та роботи автономних агентів. При цьому Neon працює на високих швидкостях лінійки Flash і коштує суттєво менше.

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У фірмовому додатку Gemini нова модель повністю замінює Argon і стає доступною для користувачів із підписками AI Pro та AI Ultra, тоді як попередню версію 3.1 Pro компанія нарешті остаточно закриває. Водночас модель 3.5 Flash-Lite тепер відповідає за автоматичний вибір у списку для платних підписників.

Відтепер перелік моделей виглядає максимально структуровано: пункт Auto самостійно адаптується до запитів, Hydrogen відповідає за щоденну допомогу, Neon здійснює глибокий аналіз, а Carbon бере на себе складну роботу та програмування.

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Лідерство в тестах та цінова політика

Нова ШІ-модель продемонструвала значні успіхи в тестах. В індексі Artificial Analysis Intelligence Index на найвищому рівні міркувань Neon посіла третє місце у світі з показником 61 бал, поступившись лише важчим і значно повільнішим моделям. У тесті на керованість в Agent Arena Index вона посіла другу сходинку завдяки здатності швидко адаптуватися до виправлень користувача безпосередньо під час виконання завдання. У загальному заліку Agent Arena нова розробка також дебютувала на другій позиції з результатом 1336 балів за підсумками понад 4200 реальних сесій.

Крім цього, Neon стала першою у випробуваннях Legal Research Bench і Tax Agent Bench. На платформі Surge AI вона виборола першість у більшості тестів у галузях фінансів, бухгалтерського обліку, моделювання таблиць і виконання суворих обмежень. Модель також продемонструвала 73,5% у тесті Chartography для аналізу складних графіків, 75,8% в Agents' Last Exam v1.1, досягла 56,3% в AutomationBench від Zapier і показала результат 16 843 долари у бізнес-симуляції Vending-Bench 2. Також розробка лідирує у своєму класі на Terminal-Bench Science із 70,5%, RiemannBench із 84,0% та HLE-Diamond із 71,3%.

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