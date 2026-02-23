Google закриває свій погодний застосунок на Android

Google поступово відмовляється від знайомого погодного інтерфейсу на Android. Замість окремого повноекранного вікна з прогнозом користувачі тепер бачать сторінку пошуку з погодною карткою та додатковими елементами. Зміни вже почали масово з’являтися після кількох місяців тестування.

Компанія Google почала згортати класичний погодний інтерфейс, який багато років був доступний через ярлик із зображенням сонця та хмар на головному екрані Android. Про зміни повідомило видання Digital Trends.

Що змінюється для користувачів Android?

Хоча цей інструмент сприймався як окремий застосунок, насправді він був частиною основного застосунку Google. Після натискання відкривалося повноекранне вікно з мінімалістичним дизайном і фірмовим фоном Froggy. Користувачі бачили поточні погодні умови, прогноз на 10 днів та могли швидко перемикатися між збереженими містами. Для багатьох це був найзручніший спосіб перевірити погоду без встановлення сторонніх програм.

Як пише 9to5Google, тепер ярлик перенаправляє на сторінку результатів пошуку Google з інтегрованою погодною карткою. Основна інформація збереглася – відображаються погодні показники, якість повітря, погодинний та 10-денний прогноз. Водночас інтерфейс більше не є ізольованим повноекранним простором. Це стандартна сторінка пошуку з додатковими посиланнями та контентом, які з’являються під час прокручування.

Серед нововведень – AI-згенерований короткий опис погодної ситуації поряд із традиційними даними. Таким чином Google інтегрує ще більше інформаційних функцій безпосередньо в пошук.

Цікаво, що власники смартфонів Google Pixel майже не відчують змін. Ці пристрої постачаються з окремим застосунком Pixel Weather, тому нова політика стосується насамперед користувачів інших Android-смартфонів, які покладалися на стандартний ярлик.

Для тих, хто цінував швидкий доступ до погоди без зайвих елементів, перехід може стати менш зручним. Водночас зміни підкреслюють загальну стратегію Google – перетворити пошук на центральний інструмент отримання щоденної інформації в екосистемі Android.