Google створить подкаст на основі вашої стрічки Discover, якщо вам лінь самостійно читати новини

Компанія Google розробляє нову функцію для свого сервісу Discover, яка допоможе легше й зручніше знайомитися з останніми новинами. Поки що вона доступна лише у вигляді експерименту в Search Labs і називається Daily Listen або "Щоденне прослуховування".

Як це працює

Discover – це сторінка з новинами та віджетами, яка відкривається, коли ви гортаєте ваш головний екран смартфона до самого початку, а потім ще на одну сторінку вбік. Також до неї можна отримати доступ через окремий застосунок Google і Google Новини. Тут працюють спеціальні алгоритми, які підбирають для вас найрелевантніші публікації ЗМІ за останній час. Вони аналізують ваші інтереси, вподобання, історію відвідування та інші параметри, щоб визначити, які теми будуть для вас найцікавішими. Таким чином формується стрічка актуальних новин, які тепер можна буде не читати, а прослухати в одному автоматично згенерованому подкасті, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Google дійсно багато знає про вас і ваші інтереси й використовує цю інформацію, щоб привернути більше часу та уваги користувачів. Новий експеримент Search Labs, як зазначає джерело, дуже схожий на функцію, котру Google випустив для NotebookLM минулого року. Інструмент NotebookLM може перетворювати матеріали, які ви йому надаєте, на подкаст із двома ведучими, які навіть жартують так, ніби вони реальні люди. Система штучного інтелекту повністю імітує справжній подкаст, щоб у вас не виникало враження штучності й фальшивості.

Наразі Daily Listen може створити епізод подкасту тривалістю близько 5 хвилин. Поки невідомо, чи буде компанія збільшувати тривалість, але це може знадобитися, враховуючи, наскільки перенасиченим сьогодні є наш інформаційний простір і скільки новин з'являється щодня.

Користувачі, які приєдналися до програми тестування Search Labs, уже бачать відповідну картку Daily Listen під рядком пошуку в додатку Google на Android та iOS. Натискаючи на неї, необхідно трохи зачекати, поки система згенерує подкаст. При цьому вам відкриється екран з текстовою транскрипцією та елементами керування звуком.



Функція Daily Listen / Фото Google

Ви зможете бачити, де починається і де закінчується кожна частина подкасту в аудіоскрипті, а також можете в будь-який момент поставити його на паузу, зупинити чи перемотати, як і будь-який звичайний подкаст.

Якщо ви прокрутите сторінку вниз, то побачите кілька посилань на новини, які були використані в подкасті. Тому якщо вам буде потрібна додаткова інформація, ви завжди зможете продовжити читання.

Компанія також не забула про можливість оцінки: ви можете поставити вподобання або дизлайк, щоб дати розробникам знати, що щось пішло не так.

За даними 9to5Google, експериментальна функція запустилась учора в США. Коли вона надійде в інші країни, невідомо. Також слід врахувати, що це тестування, тож якщо воно буде невдалим, Google узагалі може скасувати випуск нової функції.