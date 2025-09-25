Google працює над новим поколінням комп’ютерів, що працюватимуть на Android. Проєкт передбачає появу перших ноутбуків уже наступного року. Компанія співпрацює з Qualcomm, щоб поєднати високу продуктивність, довгий час роботи від батареї та можливості штучного інтелекту з екосистемою Android.

Останні кілька місяців з’являлися чутки про об’єднання Android і ChromeOS у нову платформу. У липні Google підтвердила, що працює над спільним проєктом, а тепер стало відомо: основою стане саме Android, який планують перенести на ноутбуки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на презентацію Snapdragon.

Що відомо про нові ноутбуки Google?

До співпраці залучена Qualcomm, що може означати використання її процесорів. Це дасть новим пристроям високу енергоефективність, потужні обчислювальні ядра, розширені можливості ШІ та навіть підтримку мобільних мереж.

Попри це, ChromeOS не зникає – Google підкреслює, що залишається відданою цій платформі, так само як і Android-планшетам. Ключова мета – забезпечити безшовну роботу між усіма пристроями Android. За задумом компанії, екосистема має стати більш інтегрованою, ніж у Apple.

За даними Digitaltrends, на презентації Qualcomm, де анонсували процесори Snapdragon X2 Elite для Windows-ноутбуків і Snapdragon 8 Elite Gen 5 для смартфонів, представники Google підтвердили, що працюють над адаптацією Android до нової категорії пристроїв. Самір Самат, глава напряму Android, пояснив, що компанія бере досвід ChromeOS і переносить його на базу Android, аби створити єдину технічну основу для ПК.

Старший керівник Google Рік Остерло додав, що мета полягає в інтеграції ноутбуків у спільну систему з телефонами та планшетами Android. Це дозволить користувачам починати роботу на одному пристрої та безперешкодно продовжувати її на іншому.

Яке унікальне оновлення отримають телевізори від Google?

Штучний інтелект Gemini від Google дебютує на смарт-телевізорах. Власники пристроїв з Google TV та Android TV отримають новий застосунок, який дозволить спілкуватися з телевізором природною мовою, отримувати рекомендації та допомогу в пошуку контенту.

Оскільки це повноцінна версія Gemini, сценарії використання не обмежуються лише телевізійним контентом. Помічник зможе допомагати дітям зі шкільними проєктами, сім'ям – планувати відпочинок, а іншим користувачам – опановувати нові знання.

Першими асистента отримають телевізори серії TCL QM9K. До кінця року він з'явиться на інших пристроях, зокрема на плеєрі Google TV Streamer, а також на інших моделях телевізорів TCL та Hisense.