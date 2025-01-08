Google DeepMind створює команду для моделювання світу

Google DeepMind оголосила про створення нової дослідницької групи штучного інтелекту, яка займатиметься розробкою моделей, здатних імітувати фізичні середовища. Ці моделі допоможуть створювати реалістичні ігрові світи та навчати роботів у симуляціях. Очолить ініціативу колишній співдиректор проєкту Sora в OpenAI Тім Брукс, який приєднався до DeepMind у жовтні.

Що таке "моделювання світу"

"Моделювання світу" – це новий напрям у сфері ШІ, що знаходить застосування у створенні інтерактивних медіасередовищ для відеоігор і фільмів, а також у розробці реалістичних навчальних сценаріїв для роботів та інших систем штучного інтелекту, пояснює 24 Канал. DeepMind активно шукає інженерів і науковців для нової команди, публікуючи вакансії на платформі Greenhouse.

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Основні завдання дослідників включатимуть масштабне тренування моделей, підбір навчальних даних та інтеграцію моделей із мультимодальними мовними системами.

У описі вакансії зазначено, що "масштабне попереднє навчання на відео та мультимодальних даних є критично важливим кроком до створення загального штучного інтелекту (AGI)."

Інші аналогічні проєкти вже існують

Попри амбітні плани, DeepMind стикається з серйозною конкуренцією. Серед основних конкурентів – платформа Cosmos від Nvidia для ШІ, який симулює закони фізики та фізичні середовища, та стартап World Labs, заснований Фей-Фей Лі, яку часто називають "хрещеною матір’ю ШІ".

Нова команда DeepMind працюватиме паралельно з існуючими проєктами Google, такими як флагманські моделі Gemini, генератор відео Veo та Genie – модель для симуляції ігрових середовищ у реальному часі.

До речі, ось приклад роботи Genie. І хоч зараз ці симуляції виглядають кострубато, всі ми спостерігаємо за стрімким розвитком ШІ. З цього можна зробити висновок, що вже зовсім скоро цей інструмент зможе створювати деталізовані та точні середовища.

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Перегони за AGI

Google націлена першою досягти загального штучного інтелекту (AGI), і гонка за суперінтелектом стає все більш напруженою. Наприклад, генеральний директор OpenAI Сем Альтман нещодавно заявив, що компанія наблизилася до досягнення AGI, а автономні агенти ШІ можуть стати частиною робочих процесів уже наступного року.