Gemini приходить у Google TV

Google TV — це інтерфейс користувача, розроблений на базі операційної системи Android, спеціально для смарт-телевізорів та ТВ-приставок. Він забезпечує інтуїтивний та персоналізований досвід перегляду, об'єднуючи контент із різних потокових сервісів в одному місці. Якщо ви маєте цю платформу на своєму пристрої, тоді, можливо, вже використовували Google Assistant і його голосову команду "Hey Google" для пошуку контенту, щоб не вводити назву вручну. Але тепер застарілий голосовий асистент відходить у минуле на всіх пристроях компанії, змінюючись на новий сервіс на основі штучного інтелекту під назвою Gemini. Телевізори – не виняток, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Gemini AI – це модель штучного інтелекту, розроблена компанією Google, яка може розуміти голосові команди й реагувати на них у більш розмовній манері. Це означає, що користувачі можуть ставити своїм телевізорам запитання або давати команди, використовуючи повсякденну мову, що робить взаємодію менш роботизованою і більше схожою на розмову з людиною.

Власне, це те саме, що й використовувати Gemini чи ChatGPT на вашому смартфоні. Користувачі зможуть взаємодіяти зі своїми Google TV, використовуючи простіші та невимушені фрази. Наприклад, ви можете просто запитати: "Які найновіші фільми від Disney?", а штучний інтелект зрозуміє ваш запит і надасть відповідні результати.

Завдяки тому, що телевізори підключені до інтернету й мають власний вбудований додаток Gemini, ви можете спілкуватися з ним про будь-що, а не лише про фільми та серіали. Хочете дізнатися останні новини? Попросіть скласти для вас підбірку останніх популярних заголовків. Цікавить щось конкретне зі сфери науки? Просто запитайте.

Нові пристрої Google TV, такі як Google TV Streamer, оснащені мікрофонами далекого радіусу дії , які дозволять користувачам спілкуватися з телевізором з іншого кінця кімнати, не використовуючи пульт дистанційного керування.

, які дозволять користувачам спілкуватися з телевізором з іншого кінця кімнати, не використовуючи пульт дистанційного керування. Ці мікрофони дальнього поля працюватимуть у парі з датчиками наближення (ті самі, що й на вашому телефоні, які вимикають екран, коли ви підносите телефон до вуха), щоб забезпечити новий досвід навколишнього середовища. Вони визначатимуть, чи перебуваєте ви поряд, і на основі цього видаватимуть на екрані заставку, віджети, календар, елементи керування розумним домом та інше, залежно від різних сценаріїв, які ви можете почати виконувати за тих чи інших умов, і місця, де ви перебуваєте в кімнаті.

(ті самі, що й на вашому телефоні, які вимикають екран, коли ви підносите телефон до вуха), щоб забезпечити новий досвід навколишнього середовища. Вони визначатимуть, чи перебуваєте ви поряд, і на основі цього видаватимуть на екрані заставку, віджети, календар, елементи керування розумним домом та інше, залежно від різних сценаріїв, які ви можете почати виконувати за тих чи інших умов, і місця, де ви перебуваєте в кімнаті. Телевізор також показуватиме заставки та ілюстрації, створені штучним інтелектом , коли він простоює, що є частиною нового режиму always-on (завжди на дисплеї).

, коли він простоює, що є частиною нового режиму always-on (завжди на дисплеї). Нарешті, Gemini також значно покращить рекомендації щодо контенту на Google TV, оскільки він може аналізувати вподобання та звички користувачів набагато глибше й досконаліше, ніж будь-який алгоритм раніше. Використовуючи ці дані, він буде пропонувати шоу та фільми, які найкраще відповідають смакам користувачів.

Google заявляє, що Gemini буде запущено пізніше цього року на деяких пристроях з Google TV, включаючи пристрої Sony, Hisense, TCL та інші.