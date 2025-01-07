Gemini приходить у Google TV
Google TV — це інтерфейс користувача, розроблений на базі операційної системи Android, спеціально для смарт-телевізорів та ТВ-приставок. Він забезпечує інтуїтивний та персоналізований досвід перегляду, об'єднуючи контент із різних потокових сервісів в одному місці. Якщо ви маєте цю платформу на своєму пристрої, тоді, можливо, вже використовували Google Assistant і його голосову команду "Hey Google" для пошуку контенту, щоб не вводити назву вручну. Але тепер застарілий голосовий асистент відходить у минуле на всіх пристроях компанії, змінюючись на новий сервіс на основі штучного інтелекту під назвою Gemini. Телевізори – не виняток, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.
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Gemini AI – це модель штучного інтелекту, розроблена компанією Google, яка може розуміти голосові команди й реагувати на них у більш розмовній манері. Це означає, що користувачі можуть ставити своїм телевізорам запитання або давати команди, використовуючи повсякденну мову, що робить взаємодію менш роботизованою і більше схожою на розмову з людиною.
Власне, це те саме, що й використовувати Gemini чи ChatGPT на вашому смартфоні. Користувачі зможуть взаємодіяти зі своїми Google TV, використовуючи простіші та невимушені фрази. Наприклад, ви можете просто запитати: "Які найновіші фільми від Disney?", а штучний інтелект зрозуміє ваш запит і надасть відповідні результати.
Завдяки тому, що телевізори підключені до інтернету й мають власний вбудований додаток Gemini, ви можете спілкуватися з ним про будь-що, а не лише про фільми та серіали. Хочете дізнатися останні новини? Попросіть скласти для вас підбірку останніх популярних заголовків. Цікавить щось конкретне зі сфери науки? Просто запитайте.
- Нові пристрої Google TV, такі як Google TV Streamer, оснащені мікрофонами далекого радіусу дії, які дозволять користувачам спілкуватися з телевізором з іншого кінця кімнати, не використовуючи пульт дистанційного керування.
- Ці мікрофони дальнього поля працюватимуть у парі з датчиками наближення (ті самі, що й на вашому телефоні, які вимикають екран, коли ви підносите телефон до вуха), щоб забезпечити новий досвід навколишнього середовища. Вони визначатимуть, чи перебуваєте ви поряд, і на основі цього видаватимуть на екрані заставку, віджети, календар, елементи керування розумним домом та інше, залежно від різних сценаріїв, які ви можете почати виконувати за тих чи інших умов, і місця, де ви перебуваєте в кімнаті.
- Телевізор також показуватиме заставки та ілюстрації, створені штучним інтелектом, коли він простоює, що є частиною нового режиму always-on (завжди на дисплеї).
- Нарешті, Gemini також значно покращить рекомендації щодо контенту на Google TV, оскільки він може аналізувати вподобання та звички користувачів набагато глибше й досконаліше, ніж будь-який алгоритм раніше. Використовуючи ці дані, він буде пропонувати шоу та фільми, які найкраще відповідають смакам користувачів.
Google заявляє, що Gemini буде запущено пізніше цього року на деяких пристроях з Google TV, включаючи пристрої Sony, Hisense, TCL та інші.