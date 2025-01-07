Gemini приходит в Google TV

Google TV - это интерфейс пользователя, разработанный на базе операционной системы Android, специально для смарт-телевизоров и ТВ-приставок. Он обеспечивает интуитивный и персонализированный опыт просмотра, объединяя контент из разных потоковых сервисов в одном месте. Если вы имеете эту платформу на своем устройстве, тогда, возможно, уже использовали Google Assistant и его голосовую команду "Hey Google" для поиска контента, чтобы не вводить название вручную. Но теперь устаревший голосовой ассистент уходит в прошлое на всех устройствах компании, меняясь на новый сервис на основе искусственного интеллекта под названием Gemini. Телевизоры – не исключение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Gemini AI – это модель искусственного интеллекта, разработанная компанией Google, которая может понимать голосовые команды и реагировать на них в более разговорной манере. Это означает, что пользователи могут задавать своим телевизорам вопросы или давать команды, используя повседневную речь, что делает взаимодействие менее роботизированным и больше похожим на разговор с человеком.

Собственно, это то же, что и использовать Gemini или ChatGPT на вашем смартфоне. Пользователи смогут взаимодействовать со своими Google TV, используя простые и непринужденные фразы. Например, вы можете просто спросить: "Какие новейшие фильмы от Disney?", а искусственный интеллект поймет ваш запрос и предоставит соответствующие результаты.

Благодаря тому, что телевизоры подключены к интернету и имеют собственное встроенное приложение Gemini, вы можете общаться с ним о чем угодно, а не только о фильмах и сериалах. Хотите узнать последние новости? Попросите составить для вас подборку последних популярных заголовков. Интересует что-то конкретное из сферы науки? Просто спросите.

Новые устройства Google TV, такие как Google TV Streamer, оснащены микрофонами дальнего радиуса действия , которые позволят пользователям общаться с телевизором с другого конца комнаты, не используя пульт дистанционного управления.

, которые позволят пользователям общаться с телевизором с другого конца комнаты, не используя пульт дистанционного управления. Эти микрофоны дальнего поля будут работать в паре с датчиками приближения (те же, что и на вашем телефоне, которые выключают экран, когда вы подносите телефон к уху), чтобы обеспечить новый опыт окружающей среды. Они будут определять, находитесь ли вы рядом, и на основе этого выдавать на экране заставку, виджеты, календарь, элементы управления умным домом и прочее, в зависимости от различных сценариев, которые вы можете начать выполнять при тех или иных условиях, и места, где вы находитесь в комнате.

(те же, что и на вашем телефоне, которые выключают экран, когда вы подносите телефон к уху), чтобы обеспечить новый опыт окружающей среды. Они будут определять, находитесь ли вы рядом, и на основе этого выдавать на экране заставку, виджеты, календарь, элементы управления умным домом и прочее, в зависимости от различных сценариев, которые вы можете начать выполнять при тех или иных условиях, и места, где вы находитесь в комнате. Телевизор также будет показывать заставки и иллюстрации, созданные искусственным интеллектом , когда он простаивает, что является частью нового режима always-on (всегда на дисплее).

, когда он простаивает, что является частью нового режима always-on (всегда на дисплее). Наконец, Gemini также значительно улучшит рекомендации по контенту на Google TV, поскольку он может анализировать предпочтения и привычки пользователей гораздо глубже и совершеннее, чем любой алгоритм ранее. Используя эти данные, он будет предлагать шоу и фильмы, которые лучше всего соответствуют вкусам пользователей.

Google заявляет, что Gemini будет запущено позже в этом году на некоторых устройствах с Google TV, включая устройства Sony, Hisense, TCL и другие.