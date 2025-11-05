Google хоче живити дата-центри енергією Сонця з космосу

Google оголосила про амбітну ініціативу Project Suncatcher – дослідницьку програму зі створення орбітальних дата-центрів, що працюватимуть на сонячній енергії. Компанія хоче розмістити обчислювальні супутники в космосі, щоб зменшити використання ресурсів на Землі та отримати доступ до майже безмежної сонячної енергії.

Гендиректор Google Сундар Пічаї представив Project Suncatcher – новий проєкт, покликаний розмістити обчислювальні системи в космосі й живити їх енергією Сонця. За словами Пічаї, Google планує використовувати супутники з власними чипами Tensor Processing Unit, які сьогодні обслуговують чимало моделей штучного інтелекту компанії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Google.

Дивіться також Скандал з домаганнями в Google – ШІ модель хибно звинуватила сенаторку в сексуальному насильстві

Як працюватимуть космічні дата-центри Google?

Пічаї пояснив, що ідея базується на розвитку так званих "місячних проєктів". Він підкреслив, що Сонце випромінює енергії в понад 100 трильйонів разів більше, ніж людство виробляє електрики. Компанія хоче в майбутньому використовувати цю потужність для масштабованих ML-систем у космосі.

Як пише Business Insider, Google планує запустити два прототипи супутників на початку 2027 року. Вони будуть оснащені TPU Trillium-generation, а тестування відбуватиметься на низькій навколоземній орбіті. У компанії вже провели випробування чипів у симуляціях радіації за допомогою прискорювача частинок.

Однак Google визнає, що проєкт стикається з серйозними викликами. Серед них – управління теплом і забезпечення стабільної роботи обладнання в умовах космосу. Згідно з оприлюдненим дослідженням, остаточне рішення передбачає мережу супутників на сонячних батареях, які обмінюватимуться даними через оптичні канали зв'язку.

У компанії вважають, що довгостроково така система зможе стати ефективнішою за наземні дата-центри, оскільки не вимагатиме електрики та води на Землі. Аналітики Google прогнозують, що до середини 2030-х вартість запуску ракет може впасти нижче 200 доларів за кілограм вантажу. За такого сценарію розміщення обчислювальних потужностей на орбіті може стати економічно вигіднішим, ніж будівництво класичних дата-центрів.

Проєкт вписується у ширшу тенденцію: SpaceX та інші компанії також вивчають можливість космічних обчислень, що робить сферу новим видом "космічної гонки".

Чому ЄС оштрафував Google майже на 3 мільярди євро?

Google отримав 2,95 мільярда євро штрафу від Єврокомісії за порушення антимонопольних правил ЄС через спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій. Компанія нібито надавала переваги своїм послугам онлайн-реклами, "завдаючи шкоди конкуруючим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавцям та онлайн-видавцям".

Розслідування Єврокомісії показало, що Google переважає на ринку рекламних серверів видавців зі своїм сервісом "DFP", а також на ринку програмних інструментів купівлі реклами для відкритого Інтернету із "Google Ads" та "DV360".