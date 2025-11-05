Google хочет питать дата-центры энергией Солнца из космоса

Google объявила об амбициозной инициативе Project Suncatcher – исследовательскую программу по созданию орбитальных дата-центров, которые будут работать на солнечной энергии. Компания хочет разместить вычислительные спутники в космосе, чтобы уменьшить использование ресурсов на Земле и получить доступ к почти безграничной солнечной энергии.

Гендиректор Google Сундар Пичаи представил Project Suncatcher – новый проект, призванный разместить вычислительные системы в космосе и питать их энергией Солнца. По словам Пичаи, Google планирует использовать спутники с собственными чипами Tensor Processing Unit, которые сегодня обслуживают немало моделей искусственного интеллекта компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

Как будут работать космические дата-центры Google?

Пичаи объяснил, что идея базируется на развитии так называемых "лунных проектов". Он подчеркнул, что Солнце излучает энергии в более 100 триллионов раз больше, чем человечество производит электричества. Компания хочет в будущем использовать эту мощность для масштабируемых ML-систем в космосе.

Как пишет Business Insider, Google планирует запустить два прототипа спутников в начале 2027 года. Они будут оснащены TPU Trillium-generation, а тестирование будет происходить на низкой околоземной орбите. В компании уже провели испытания чипов в симуляциях радиации с помощью ускорителя частиц.

Однако Google признает, что проект сталкивается с серьезными вызовами. Среди них – управление теплом и обеспечение стабильной работы оборудования в условиях космоса. Согласно обнародованному исследованию, окончательное решение предусматривает сеть спутников на солнечных батареях, которые будут обмениваться данными через оптические каналы связи.

В компании считают, что долгосрочно такая система сможет стать эффективнее наземных дата-центров, поскольку не потребует электричества и воды на Земле. Аналитики Google прогнозируют, что к середине 2030-х стоимость запуска ракет может упасть ниже 200 долларов за килограмм груза. При таком сценарии размещения вычислительных мощностей на орбите может стать экономически выгодным, чем строительство классических дата-центров.

Проект вписывается в более широкую тенденцию: SpaceX и другие компании также изучают возможность космических вычислений, что делает сферу новым видом "космической гонки".

Почему ЕС оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро?

Google получил 2,95 миллиарда евро штрафа от Еврокомиссии за нарушение антимонопольных правил ЕС из-за искажения конкуренции в области рекламных технологий. Компания якобы предоставляла преимущества своим услугам онлайн-рекламы, "нанося ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям".

Расследование Еврокомиссии показало, что Google преобладает на рынке рекламных серверов издателей со своим сервисом "DFP", а также на рынке программных инструментов покупки рекламы для открытого Интернета с "Google Ads" и "DV360".