Нова форма перекладача: Google Translate тепер буде в режимі чатбота на базі Gemini

Google оновила застосунок Translate, додавши режим Advanced на базі Gemini. Тепер сервіс може працювати як чатбот і вести діалог із користувачем. Разом із новими можливостями з'явилися і суперечливі моменти у роботі перекладу.

Оновлення Google Translate виходить за межі звичайного перекладу текстів. У застосунку з'явився режим Advanced, що працює на основі моделі Gemini. Він дозволяє не просто конвертувати фрази з однієї мови в іншу, а взаємодіяти з користувачем у форматі діалогу. Про це пише Ubergizmo.

Чому новий режим інколи відповідає замість перекладу?

Як повідомляє Android Central із посиланням на перші відгуки користувачів, нова функція дає змогу вести повноцінну розмову з перекладачем. Очікується, що це покращить розуміння контексту, сленгу, розмовних зворотів і мовних нюансів. Завдяки інтеграції розмовного штучного інтелекту Google фактично перетворює Translate на універсального мовного помічника, а не лише інструмент для перекладу.

Втім, разом із розширенням функціональності з'явилися і проблеми. Користувачі звернули увагу, що коли вони вводять питання для перекладу, Advanced-режим може сприймати текст як інструкцію або запит до чатбота. У результаті система не перекладає фразу буквально, а відповідає на її зміст. Це створює плутанину та змушує додатково уточнювати формулювання.

Як пише Android Headlines, подібна поведінка впливає на швидкість роботи і демонструє обмеження в інтерпретації запитів. У деяких випадках це суперечить початковій ідеї – зробити переклад простішим і швидшим. Поки Google працює над удосконаленням режиму, частина користувачів радить повертатися до Classic-режиму, який виконує лише стандартний переклад без елементів чатбота.

Оновлення з'явилося на тлі зростаючої конкуренції в сегменті AI-перекладу. У середині січня ChatGPT представив власний сервіс перекладу з розширеними можливостями, орієнтований на конкуренцію з традиційними інструментами. У результаті межа між перекладачами та розмовними AI-асистентами стає дедалі менш помітною.