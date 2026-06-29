Тепер вас переслідуватиме не лише сова: Google Translate вкраде у Duolingo ключову функцію

Google Translate активно трансформується з простого словника у повноцінну платформу для вивчення мов. Розробники готують оновлення, яке запозичує одну з найуспішніших механік утримання користувачів. Тепер стежити за навчальним прогресом стане значно простіше прямо з головного екрана смартфона.

Що готує Google Translate?

Компанія Google продовжує розширювати функціонал свого перекладача, поступово перетворюючи його на серйозного конкурента спеціалізованим мовним сервісам. Під час детального аналізу коду останньої версії застосунку для Android фахівці виявили роботу над новою функцією, що отримала назву Practice streak ("Серія тренувань"). Цей інструмент покликаний допомогти користувачам підтримувати щоденну звичку вивчення іноземних мов, пропонуючи наочний контроль за досягненнями. Про це повідомляє видання Android Authority.

Дивіться також Google виділяє Україні 5 мільйонів доларів на розвиток платформи "Обрій"

Наразі Google Translate вже має режим практики, який компанія презентувала минулого року. Це інструмент на базі штучного інтелекту, що допомагає вдосконалювати навички говоріння та слухання через реалістичні діалоги. Він працює як безкоштовний репетитор, вбудований безпосередньо в інтерфейс перекладача.

Основною цінністю цього режиму є можливість відстежувати так звані "серії" або "страйки" – кількість днів поспіль, протягом яких користувач виконав хоча б одну навчальну вправу. Така гейміфікація процесу вже давно довела свою ефективність у застосунку Duolingo, де користувачі роками підтримують свої ударні темпи навчання.

Зустрічайте новий віджет

Головна проблема сучасних мобільних застосунків полягає в тому, що сповіщення про необхідність занять легко пропустити або випадково видалити разом із десятками інших повідомлень. Саме тому Google вирішив перенести індикатор прогресу безпосередньо на робочий стіл смартфона. Новий віджет відображатиме поточну кількість днів вашої серії занять у режимі реального часу. Це забезпечить постійне візуальне нагадування, яке неможливо просто свайпнути в бік.

Однією з ключових особливостей віджета є його інтерактивність. Лише один дотик до нього дозволить миттєво відкрити режим практики в Google Translate, що значно скорочує шлях користувача до початку уроку. За попередніми даними, розмір віджета можна буде змінювати, хоча на етапі тестування він виглядає занадто лаконічним через невелику кількість інформації, яку відображає.

Віджет на головному екрані триматиме ваш прогрес у Google Translate постійно перед очима і слугуватиме постійним нагадуванням про необхідність повернутися до практики,

– пише журналіст Android Authority Адамья Шарма, який вже випробував функцію.

Попри те, що ідея не є абсолютно новою, оскільки Duolingo вже давно використовує аналогічні віджети для Android, крок Google свідчить про серйозні наміри компанії закріпитися на ринку онлайн-освіти, зокрема вивчення мов. Компанія відходить від моделі суто утилітарного інструмента для швидкого перекладу фраз у відпустці та пропонує користувачам комплексне рішення для глибокого вивчення мови.

Варто зауважити, що наразі функція перебуває на стадії розробки. Аналіз файлів APK дозволяє передбачити появу нових можливостей, проте розробники іноді відмовляються від певних функцій ще до офіційного релізу,якщо вони не виправдовують очікувань.

Якщо ж Google вирішить довести справу до кінця, користувачі отримають потужний і, що важливо, безкоштовний інструмент, інтегрований у систему Android, який зможе суттєво потіснити платних конкурентів.