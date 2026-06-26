Про масштабну підтримку компанія оголосила на Конференції з відновлення України (URC) у польському Гданську. Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Як працює ШІ-платформа "Обрій"?

В основі сервісу "Обрій" лежить штучний інтелект, який виконує роль надшвидкого HR-менеджера. Система за лічені секунди аналізує тисячі вакансій і резюме. Вона миттєво зіставляє навички кандидата з вимогами роботодавців, заощаджуючи тижні самостійних пошуків.

Платформу розробило Міністерство економіки України, інтегрувавши її з державним застосунком "Дія". Завдяки цьому користувачі отримують єдиний цифровий простір для керування своїми кваліфікаціями та історією працевлаштування.

У Google наголошують, що Україна стала глобальним прикладом цифрової трансформації завдяки таким проєктам, як "Дія" та "Мрія".

Які нові можливості отримає платформа?

Завдяки фінансовій підтримці Google інтеграція штучного інтелекту дозволить реалізувати низку важливих функцій. Зокрема, система зможе:

автоматично підбирати вакансії для кандидатів на основі їхніх навичок та геолокації;

рекомендувати навчальні програми та курси в тих галузях, де спостерігається найбільший дефіцит кадрів;

допомагати студентам і випускникам знаходити першу роботу в межах нової ініціативи;

забезпечити можливість повністю цифрового підписання та управління трудовими договорами.

Чому це важливо для відновлення України?

Міністр економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Олексій Соболєв підкреслив, що це не просто інвестиція в технології, а підтримка людей та економічного майбутнього країни. За його словами, партнерство з Google допоможе ефективно об'єднати шукачів роботи з роботодавцями та дасть бізнесу доступ до необхідних талантів для відбудови держави.

До офіційного анонсу проєкту також долучилися заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку Олександр Циборт, віцепрезидентка Google у Європі Аннетт Крьобер-Ріль та керівниця напряму публічної політики Google в Україні Анна Булах.

Україна показує світові, як використовувати технології та штучний інтелект для побудови більш стійкої економіки, навіть за найскладніших обставин. Цей грант не просто фінансує платформу; це інвестування у винахідливість, яку ми бачимо щодня. Ми пишаємося тим, що підтримуємо наших партнерів в українському уряді, які створюють план на майбутнє,

– каже Аннетт Крьобер-Ріль.

Які плани у розробників?

Проєкт має чіткі та амбітні цілі. До кінця 2027 року розробники планують:

залучити до платформи 5 мільйонів зареєстрованих користувачів;

допомогти щонайменше 100 000 українців успішно знайти роботу.

Ця ініціатива є продовженням системної підтримки України з боку Google з перших днів повномасштабного вторгнення. Впровадження ШІ-інструментів на державному рівні не лише оптимізує ринок праці, а й закріплює за Україною статус одного з лідерів у сфері інноваційних рішень.