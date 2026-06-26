О масштабной поддержке компания объявила на Конференции по восстановлению Украины (URC) в польском Гданьске. Об этом говорится в официальном блоге Google.

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Как работает ИИ-платформа "Обрій"?

В основе сервиса "Обрій" лежит искусственный интеллект, который выполняет роль сверхбыстрого HR-менеджера. Система за считанные секунды анализирует тысячи вакансий и резюме. Она мгновенно сопоставляет навыки кандидата с требованиями работодателей, экономя недели самостоятельных поисков.

Платформу разработало Министерство экономики Украины, интегрировав её с государственным приложением "Дия". Благодаря этому пользователи получают единое цифровое пространство для управления своими квалификациями и историей трудоустройства.

В Google отмечают, что Украина стала глобальным примером цифровой трансформации благодаря таким проектам, как "Дія" и "Мрія".

Какие новые возможности получит платформа?

Благодаря финансовой поддержке Google интеграция искусственного интеллекта позволит реализовать ряд важных функций. В частности, система сможет:

автоматически подбирать вакансии для кандидатов на основе их навыков и геолокации;

рекомендовать учебные программы и курсы в тех отраслях, где наблюдается наибольший дефицит кадров;

помогать студентам и выпускникам находить первую работу в рамках новой инициативы;

обеспечить возможность полностью цифрового подписания и управления трудовыми договорами.

Почему это важно для восстановления Украины?

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что это не просто инвестиция в технологии, а поддержка людей и экономического будущего страны. По его словам, партнерство с Google поможет эффективно объединить соискателей с работодателями и предоставит бизнесу доступ к необходимым талантам для восстановления государства.

К официальному анонсу проекта также присоединились заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития Александр Циборт, вице-президент Google в Европе Аннетт Крьобер-Риль и руководитель направления публичной политики Google в Украине Анна Булах.

Украина показывает миру, как использовать технологии и искусственный интеллект для построения более устойчивой экономики даже в самых сложных условиях. Этот грант не просто финансирует платформу; это инвестиции в изобретательность, которую мы видим каждый день. Мы гордимся тем, что поддерживаем наших партнеров в украинском правительстве, которые разрабатывают план на будущее,

– говорит Аннетт Крёбер-Риль.

Какие планы у разработчиков?

У проекта есть четкие и амбициозные цели. К концу 2027 года разработчики планируют:

привлечь на платформу 5 миллионов зарегистрированных пользователей;

помочь как минимум 100 000 украинцев успешно найти работу.

Эта инициатива является продолжением системной поддержки Украины со стороны Google с первых дней полномасштабного вторжения. Внедрение инструментов искусственного интеллекта на государственном уровне не только оптимизирует рынок труда, но и закрепляет за Украиной статус одного из лидеров в сфере инновационных решений.