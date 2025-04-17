Google відкрила доступ до ШІ-генератора відео Veo 2 для підписників Gemini Advanced

Google розпочала публічне тестування свого текс-у-відео генератора Veo 2 серед підписників Gemini Advanced. Новий інструмент дозволяє створювати восьмисекундні відео з високою роздільною здатністю та "кінематографічним реалізмом" на основі текстових запитів.

Користувачі можуть обрати Veo 2 з випадаючого списку моделей Gemini у вебверсії або мобільному застосунку, розповідає 24 Канал. Там будуть доступні функції введення підказки для генерації відео.

Дивіться також OpenAI представила GPT-4․1, вона дешевша, продуктивніша та в усьому краща за попередницю

Відео експортується у форматі MP4, а з мобільних пристроїв також можна безпосередньо ділитися результатами у TikTok та YouTube за допомогою кнопки "share". Зрештою, користувачі, які вже випробували цю модель, почали поширювати відео в Shorts, тож тепер кількість ШІ-відео за різними запитами зросте.

Google зазначає у своєму блозі, що нова версія моделі краще розуміє фізику реального світу та рухи людини, завдяки чому досягається плавність рухів персонажів, реалістичність сцен та деталізація візуальних елементів у різноманітних стилях і тематиках. Усі відео, створені за допомогою Veo 2, містять цифрове водяне маркування SynthID, яке засвідчує, що контент згенеровано за допомогою ШІ.

Крім Veo 2, Google також запускає Whisk Animate – інструмент, який дозволяє перетворити зображення на восьмисекундне відео за допомогою тієї ж технології. Whisk Animate є розширенням функціоналу Whisk і доступний для підписників Google One AI Premium через платформу Google Labs у всьому світі.

Нагадаємо, що Veo 2 вперше став доступним у грудні в рамках раннього доступу. Тоді відеогенерація у Vertex AI коштувала 50 центів за секунду відео. Згодом Veo 2 також інтегрували в експериментальну функцію Dream Screen для створення коротких AI-відео у YouTube Shorts.