Модель GPT-4.1 стала новим флагманом серед нейромереж OpenAI, розповідає 24 Канал. У порівнянні з попередньою версією, GPT-4o, вона отримала значно розширене вікно контексту – до 1 мільйона токенів.

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Це дозволяє краще опрацьовувати великі обсяги інформації під час довгих сесій спілкування з користувачем. Для порівняння, у GPT-4o цей показник становив 128 тисяч токенів.

У компанії зазначають, що GPT-4.1 краще справляється з програмуванням, точніше виконує інструкції та надійніше розпізнає важливу інформацію, ігноруючи несуттєві елементи в контексті як на коротких, так і на довгих ділянках.

Крім того, модель стала дешевшою на 26% у порівнянні з GPT-4o, що має стратегічне значення в умовах активної конкуренції, зокрема з боку китайської DeepSeek.

Разом із флагманом OpenAI випустила дві нові легкі моделі – GPT-4.1 Mini та GPT-4.1 Nano, які описуються як "найменші, найшвидші й найдешевші". Усі три версії підтримують мультимодальність – здатність обробляти не лише текстову інформацію, а й інші типи даних, зокрема зображення або відео.

Випуск GPT-4.1 супроводжується поступовим завершенням підтримки попередніх моделей. Зокрема, модель GPT-4 буде офіційно виведена з обігу після 30 квітня, а доступ до попередньої версії GPT-4.5 через API припиниться 14 липня.

В OpenAI пояснюють це тим, що GPT-4.1 забезпечує аналогічну або кращу продуктивність при значно менших витратах.

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