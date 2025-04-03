Чат-бот має зручну панель розмов, однак з часом їх кількість може створювати проблеми з пошуку потрібних чатів, пояснює 24 Канал. Саме тому такою бажаною серед користувачів є функція організації чатів в теки. І поки ми чекаємо на таку можливість від OpenAI, можна використовувати одне з кількох спеціалізованих розширень.

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ChatGPT Folders – лише теки



Розширення ChatGPT Folders допомагає організувати чати в теки / Фото Google

Якщо вам потрібен мінімалістичний інструмент для сортування діалогів, слід звернути увагу на ChatGPT Folders. Це базове розширення дозволяє створювати теки та додавати до них чати без складних налаштувань. Достатньо натиснути Create Folder, задати назву і помістити розмову у відповідну папку.

ChatGPT Folders також підтримує кольорове маркування, що допомагає візуально розрізняти різні категорії тек. Оскільки дизайн розширення відповідає стилю ChatGPT, воно гармонійно інтегрується в інтерфейс і не створює відчуття захаращеності.

GPT Folders – розширена організація



GPT Folders має більше функцій для організації / Фото Google

Тим, хто шукає більш функціональне рішення, варто звернути увагу на GPT Folders. Це розширення додає можливість перетягування чатів у теки та швидкого доступу до них через окрему бічну панель.

Основні функції GPT Folders:

Drag and drop – можливість перетягування діалогів у теки

– можливість перетягування діалогів у теки Швидке додавання – кнопка "Add to Folder" для збереження розмови

– кнопка "Add to Folder" для збереження розмови Збереження популярних запитів – розділ "Saved Prompts" для швидкого доступу до найчастіше використовуваних інструкцій

Такі додаткові можливості роблять GPT Folders зручнішим за базовий ChatGPT Folders.

Easy Folders – універсальний, але платний варіант

Якщо ж ви шукаєте розширений інструмент для організації діалогів – Easy Folders ваш варіант. Це преміум-розширення (з безкоштовною версією), яке пропонує просунуту систему управління чатами.

Easy Folders дозволяє:

Створювати підтеки , що допомагає структурувати великі обсяги чатів

, що допомагає структурувати великі обсяги чатів Автоматизувати процес організації , розподіляючи чати за категоріями

, розподіляючи чати за категоріями Переміщати кілька розмов одночасно

Шукати розмови за ключовими словами

Маркувати теки кольорами та додавати їм логотипи

Додатково Easy Folders містить менеджер підказок, що дозволяє створювати, редагувати та зберігати промпти. Користувачі можуть налаштовувати змінні у промптах, що спрощує їхнє повторне використання.

Розширення коштує 9 доларів на місяць, але навіть безкоштовна версія має корисні функції для організації діалогів. Крім того, доповнення також працює при використанні моделі Claude.

Superpower ChatGPT – безальтернативний набір інструментів



Superpower ChatGPT має дуже широкий функціонал / Фото spchatgpt

Користувачі, які шукають не лише рішення для організації чатів, але й додатковий набір інструментів, варто звернути увагу на Superpower ChatGPT.

Це розширення включає:

Менеджер чатів – можливість створення тек, підтек і маркування кольорами

– можливість створення тек, підтек і маркування кольорами Менеджер підказок – збереження, редагування та використання готових промптів

– збереження, редагування та використання готових промптів Галерею зображень – для збереження всіх зображень, згенерованих у ChatGPT

– для збереження всіх зображень, згенерованих у ChatGPT Магазин GPT – доступ до різноманітних інструментів і моделей

– доступ до різноманітних інструментів і моделей Профілі інструкцій – зміна поведінки ChatGPT для різних завдань

До речі, нещодавно OpenAI додала до ChatGPT оновлену функцію генерації зображень. Ажіотаж серед користувачів призвів до великого навантаження на сервери компанії через генерацію картинок в стилі Studio Ghibli. Компанія заявила, що це вплине на випуск оновлень у майбутньому

Superpower ChatGPT підходить тим, хто хоче максимальних можливостей, а для тих, хто шукає лише зручне сортування чатів, кращими варіантами будуть ChatGPT Folders або GPT Folders.

Якщо ви готові платити за розширений функціонал, Easy Folders стане найпотужнішим інструментом для організації чатів та підказок.