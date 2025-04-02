Безплатний посібник з розуміння штучного інтелекту

Проєкт OpenAI Academy заснували ще у 2024 році, щоб "сприяти інноваціям шляхом інвестування в розробників і організації, які використовують ШІ, починаючи з країн із низьким і середнім рівнем доходу". Ресурс є повністю безплатним, а тепер до того ж пропонує онлайн та офлайн заходи, воркшопи, дискусії та інший цифровий контент, який розповість про те, як отримати максимум від технологій ШІ: від основ до просунутої інтеграції для інженерів і розробників, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення OpenAI.

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Академія почалася як серія очних програм, орієнтованих на розробників і технічних користувачів. На наступному етапі ми розширюємо доступ до навчання для значно ширшого кола слухачів, зокрема викладачів, студентів, шукачів роботи, лідерів некомерційних організацій і власників малого бізнесу. Ми віримо, що коли більше людей зможуть упевнено користуватися штучним інтелектом, переваги поширюватимуться назовні, відкриваючи нові можливості для навчання, економічної мобільності, зростання та інновацій,

– пише компанія на своєму сайті.

Новий онлайн-хаб має розширену бібліотеку контенту на вимогу, включаючи освітні матеріали, створені такими партнерами, як Common Sense Media. У найближчі місяці пропозиції будуть розширювати, додаючи нові ресурси й проводячи очні семінари з ШІ-грамотності у співпраці з вищими навчальними закладами, організаціями робочої сили та некомерційними організаціями.

Один з партнерів OpenAI, компанія Goodwill Keystone з Пенсильванії, яка була однією з перших, хто почав застосовувати штучний інтелект у некомерційному секторі, каже, що нова програма навчить фахівців з працевлаштування та самих шукачів роботи. "Ми вважаємо, що грамотність у сфері штучного інтелекту – це наступна еволюція розвитку робочої сили та потужний вирівнювач для людей, які стикаються з бар'єрами на шляху до працевлаштування", – сказав Едвард Лада-молодший, президент і головний виконавчий директор Goodwill Keystone. Це, на його думку, є шляхом до "процвітання в економіці, заснованій на штучному інтелекті".

Попит на освіту в галузі штучного інтелекту очевидний: люди з різних галузей, географічних регіонів і спільнот прагнуть зрозуміти, як працює штучний інтелект і як використовувати його у своєму житті та на роботі. У найближчі місяці OpenAI розширюватиме розширювати платформу, впроваджуючи нові функції, такі як "групи тільки для спільнот", багатомовний контент і глобальні партнерства, в тому числі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці, щоб допомогти ще більшій кількості людей впевнено розвивати навички штучного інтелекту.

Також обіцяють співпрацювати з урядами, щоб просувати політику, яка покращує грамотність у сфері ШІ, розширює доступ до нього та допомагає студентам і працівникам розвивати навички, необхідні для розвитку економіки, зміцнюючи місцеві громади та гарантуючи, що більше людей отримають вигоду від цих технологій.

Скористатися платформою можна за цим посиланням. Серед найближчих подій, які проведе компанія, є онлайн-лекція на тему "ШІ для літніх людей", яка відбудеться 4 квітня й отримає продовження 8 квітня, а також "Початок роботи зі ШІ для неприбуткових організацій", що можна буде послухати 9 квітня. В розкладі також можна побачити такі теми, як знайомство з ChatGPT, оптимізація робочих процесів для бізнесу та розробників, практичне використання ШІ для роботи, навчання та життя, розмовний ШІ для автоматизації бізнесу, ШІ для викладачів та інше.