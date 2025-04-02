Бесплатное пособие по пониманию искусственного интеллекта

Проект OpenAI Academy основали еще в 2024 году, чтобы "способствовать инновациям путем инвестирования в разработчиков и организации, которые используют ИИ, начиная со стран с низким и средним уровнем дохода". Ресурс является полностью бесплатным, а теперь к тому же предлагает онлайн и офлайн мероприятия, воркшопы, дискуссии и другой цифровой контент, который расскажет о том, как получить максимум от технологий ИИ: от основ до продвинутой интеграции для инженеров и разработчиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление OpenAI.

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Академия началась как серия очных программ, ориентированных на разработчиков и технических пользователей. На следующем этапе мы расширяем доступ к обучению для значительно более широкого круга слушателей, включая преподавателей, студентов, соискателей работы, лидеров некоммерческих организаций и владельцев малого бизнеса. Мы верим, что когда больше людей смогут уверенно пользоваться искусственным интеллектом, преимущества будут распространяться наружу, открывая новые возможности для обучения, экономической мобильности, роста и инноваций,

– пишет компания на своем сайте.

Новый онлайн-хаб имеет расширенную библиотеку контента по требованию, включая образовательные материалы, созданные такими партнерами, как Common Sense Media. В ближайшие месяцы предложения будут расширять, добавляя новые ресурсы и проводя очные семинары по ИИ-грамотности в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, организациями рабочей силы и некоммерческими организациями.

Один из партнеров OpenAI, компания Goodwill Keystone из Пенсильвании, которая была одной из первых, кто начал применять искусственный интеллект в некоммерческом секторе, говорит, что новая программа обучит специалистов по трудоустройству и самих соискателей работы. "Мы считаем, что грамотность в сфере искусственного интеллекта – это следующая эволюция развития рабочей силы и мощный выравниватель для людей, которые сталкиваются с барьерами на пути к трудоустройству", – сказал Эдвард Лада-младший, президент и главный исполнительный директор Goodwill Keystone. Это, по его мнению, является путем к "процветанию в экономике, основанной на искусственном интеллекте".

Спрос на образование в области искусственного интеллекта очевиден: люди из разных отраслей, географических регионов и сообществ стремятся понять, как работает искусственный интеллект и как использовать его в своей жизни и на работе. В ближайшие месяцы OpenAI будет расширять расширять платформу, внедряя новые функции, такие как "группы только для сообществ", многоязычный контент и глобальные партнерства, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, чтобы помочь еще большему количеству людей уверенно развивать навыки искусственного интеллекта.

Также обещают сотрудничать с правительствами, чтобы продвигать политику, которая улучшает грамотность в сфере ИИ, расширяет доступ к нему и помогает студентам и работникам развивать навыки, необходимые для развития экономики, укрепляя местные общины и гарантируя, что больше людей получат выгоду от этих технологий.

Воспользоваться платформой можно по этой ссылке. Среди ближайших событий, которые проведет компания, есть онлайн-лекция на тему "ИИ для пожилых людей", которая состоится 4 апреля и получит продолжение 8 апреля, а также "Начало работы с ИИ для неприбыльных организаций", что можно будет послушать 9 апреля. В расписании также можно увидеть такие темы, как знакомство с ChatGPT, оптимизация рабочих процессов для бизнеса и разработчиков, практическое использование ИИ для работы, обучение и жизнь, разговорный ИИ для автоматизации бизнеса, ИИ для преподавателей и другое.