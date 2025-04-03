Чат-бот имеет удобную панель разговоров, однако со временем их количество может создавать проблемы с поиском нужных чатов, объясняет 24 Канал. Именно поэтому такой желанной среди пользователей является функция организации чатов в папки. И пока мы ждем такую возможность от OpenAI, можно использовать одно из нескольких специализированных расширений.

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ChatGPT Folders – только папки



Расширение ChatGPT Folders помогает организовать чаты в папки / Фото Google

Если вам нужен минималистичный инструмент для сортировки диалогов, следует обратить внимание на ChatGPT Folders. Это базовое расширение позволяет создавать папки и добавлять в них чаты без сложных настроек. Достаточно нажать на кнопку Create Folder, задать название и поместить разговор в соответствующую папку.

ChatGPT Folders также поддерживает цветовую маркировку, что помогает визуально различать различные категории папок. Поскольку дизайн расширения соответствует стилю ChatGPT, оно гармонично интегрируется в интерфейс и не создает ощущения загроможденности.

GPT Folders – расширенная организация



GPT Folders имеет больше функций для организации / Фото Google

Тем, кто ищет более функциональное решение, стоит обратить внимание на GPT Folders. Это расширение добавляет возможность перетаскивания чатов в папки и быстрого доступа к ним через отдельную боковую панель.

Основные функции GPT Folders:

Drag and drop – возможность перетаскивания диалогов в папки

– возможность перетаскивания диалогов в папки Быстрое добавление – кнопка "Add to Folder" для сохранения разговора

– кнопка "Add to Folder" для сохранения разговора Сохранение популярных запросов – раздел "Saved Prompts" для быстрого доступа к наиболее часто используемым инструкциям

Такие дополнительные возможности делают GPT Folders удобнее базового ChatGPT Folders.

Easy Folders – универсальный, но платный вариант

Если же вы ищете расширенный инструмент для организации диалогов – Easy Folders ваш вариант. Это премиум-расширение (с бесплатной версией), которое предлагает продвинутую систему управления чатами.

Easy Folders позволяет:

Создавать подтеки , что помогает структурировать большие объемы чатов

, что помогает структурировать большие объемы чатов Автоматизировать процесс организации , распределяя чаты по категориям

, распределяя чаты по категориям Перемещать несколько разговоров одновременно

Искать разговоры по ключевым словам

Маркировать папки цветами и добавлять им логотипы

Дополнительно Easy Folders содержит менеджер подсказок, позволяющий создавать, редактировать и сохранять промпты. Пользователи могут настраивать переменные в промптах, что упрощает их повторное использование.

Расширение стоит 9 долларов в месяц, но даже бесплатная версия имеет полезные функции для организации диалогов. Кроме того, дополнение также работает при использовании модели Claude.

Superpower ChatGPT – безальтернативный набор инструментов



Superpower ChatGPT имеет очень широкий функционал / Фото spchatgpt

Пользователи, которые ищут не только решение для организации чатов, но и дополнительный набор инструментов, стоит обратить внимание на Superpower ChatGPT.

Это расширение включает в себя:

Менеджер чатов – возможность создания тек, подтекстов и маркировки цветами и маркировки цветами

– возможность создания тек, подтекстов и маркировки цветами и маркировки цветами Менеджер подсказок – сохранение, редактирование и использование готовых промптов

– сохранение, редактирование и использование готовых промптов Галерею изображений – для сохранения всех изображений, сгенерированных в ChatGPT

– для сохранения всех изображений, сгенерированных в ChatGPT Магазин GPT – доступ к различным инструментам и моделям

– доступ к различным инструментам и моделям Профили инструкций – изменение поведения ChatGPT для различных задач

Кстати, недавно OpenAI добавила в ChatGPT обновленную функцию генерации изображений. Ажиотаж среди пользователей привел к большой нагрузке на серверы компании из-за генерации картинок в стиле Studio Ghibli. Компания заявила, что это повлияет на выпуск обновлений в будущем

Superpower ChatGPT подходит тем, кто хочет максимальных возможностей, а для тех, кто ищет только удобную сортировку чатов, лучшими вариантами будут ChatGPT Folders или GPT Folders.

Если вы готовы платить за расширенный функционал, Easy Folders станет мощнейшим инструментом для организации чатов и подсказок.