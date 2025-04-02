Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания пытается справиться с ситуацией, но пользователям стоит ожидать задержек в выпуске обновлений, периодических перебоев в работе сервиса и замедления работы платформы, рассказывает 24 Канал.

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В то же время OpenAI уверяет, что контролирует ситуацию.

Мы держим ситуацию под контролем, но вам следует ожидать, что новые релизы от openai будут выходить с задержкой, оборудование ломаться, а обслуживание иногда будет медленным, поскольку мы имеем дело с проблемами с мощностями.,

– написал Альтман.

Новый генератор изображений, который поддерживает различные стили, в частности популярный стиль студии Studio Ghibli, вызвал значительный ажиотаж среди пользователей. Из-за высокого спроса сотрудникам OpenAI приходится работать допоздна и даже на выходных, чтобы поддерживать стабильность системы.

Чтобы уменьшить нагрузку, OpenAI отложила запуск нового генератора изображений для бесплатных пользователей ChatGPT, а возможность создания видео с помощью Sora временно отключена для новых пользователей.

Компания пока не называет точных сроков устранения перегрузок и продолжает работать над улучшением инфраструктуры.

В начале недели ChatGPT зафиксировал рекорд – миллион новых регистраций за один час. Сейчас сервисом еженедельно пользуется 500 миллионов человек, а количество платных подписчиков достигло 20 миллионов. Тогда компания предупреждала о задержке в развертывании функции генерации изображений, из-за значительной нагрузки на серверы.